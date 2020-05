L'épidémie de Covid-19 est-elle vraiment en train de se terminer comme l'affirme Didier Raoult ?

Alors que la phase du déconfinement a débuté en France depuis le lundi 11 mai, les autorités tentent de lutter pour éviter une potentielle nouvelle vague de contaminations au Covid-19 qui pourrait à nouveau surcharger les services des urgences et de réanimation. La plus grande prudence est recommandée pour les semaines à venir ainsi que le respect strict des gestes barrières au quotidien. Ce mardi 12 mai, le professeur Didier Raoult de l'IHU de Marseille a publié une nouvelle vidéo sur le bilan de l’épidémie et sur le bilan au cœur de la cité phocéenne. Selon Didier Raoult l'épidémie serait "en train de se terminer" :

"On voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague. Il y aura des cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement si quelqu'un est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui, mais cela ne traduit plus une dynamique épidémique".

Le professeur Raoult a également fait le point sur la crise du coronavirus, sur les traitements, sur la stratégie des tests dans sa nouvelle vidéo.

Le gouvernement va multiplier les tests et les dépistages dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le port du masque va être généralisé. Il est notamment obligatoire dans les commerces et les transports en commun. Les gestes barrières vont devoir être encore respectés dans les prochaines semaines afin de limiter les cas de nouvelles contaminations. Les grands rassemblements ont été interdits pour éviter de créer des clusters, un foyer de circulation du virus, des zones où le Covid-19 circule activement.