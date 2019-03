"On fait de l'Europe un otage" estime Gilles Le Gendre

Le Brexit n'a pas fini de faire parler, surtout dans cette dernière ligne droite. A presque deux semaines du Brexit, les Britanniques se dirigent plus que jamais vers un "no deal", d'autant plus après la lourde défaite subie. Une décision qui n'est pas sans inquiéter l'Union Européenne. Si Bruxelles veut continuer de négocier, les Britanniques, eux, semblent déterminés à ne rien céder à Theresa May.

Une situation qui agaçe, notamment en France. Le président du groupe La République en Mache à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, souligne le danger de ce qu'il se passe Outre-Manche : "Si on finasse avec l'Europe, qu'on fait de l'Europe un otage de politique intérieur, comme l'ont fait le Royaume-Uni, on va à la catastrophe. L'Europe exige qu'on soit exigente avec elle mais il faut être bienveillant" a-t-il déclaré ce matin sur la chaîne CNEWS.

En cas de victoire d'un Brexit dur, le Royaume-Uni a déjà fait part de son intention de supprimer les droits de douanes. 87% des produits ne seraient ainsi pas soumis à ces droits.