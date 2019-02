Nicole Belloubet et Agnès Buzyn sèchement recadrées par Martine Aubry

Vendredi 22 février, Nicole Belloubet et Agnès Buzyn se sont rendues au CHRU de Lille. Seul hic, elles ont oublié de prévenir la maire de la ville de leur visite. Un comportement que Martine Aubry a trouvé "inacceptable", selon les vidéos de la Voix du Nord et de 20 Minutes.

"Et après on nous parle de République et de démocratie…"

"On ne prévient pas l’ancien monde, dont je suis", a lancé la maire PS de Lille et présidente du CHRU, qui a été prévenue de la visite des deux ministres jeudi soir "par le préfet". "Personne ne nous appelle. (…) Je suis habituée, c’est comme ça en permanence avec ce nouveau gouvernement, et après on nous parle de République et de démocratie…", a déclaré Martine Aubry aux deux femmes dès leur arrivée au pied de l’établissement. Et de poursuivre : "Il n’y a pas un ministre qui nous appelle, très franchement le mépris des élus… J’ai été numéro 2 du gouvernement. Je ne suis jamais allée dans une petite commune sans prévenir le maire et lui demander si ça lui allait".

En outre, la maire de Lille n'a pas non plus apprécié que la police ait chargé les manifestants rassemblés aux abords (syndicats et gilets jaunes). "J’ai été ministre de la Santé, je n'ai pas fait une seule visite sans qu’il y ait des manifestants, j’ai jamais fait charger la police", a-t-elle fustigé. "Ce n'est pas vous, mais je trouve que ça s’est passé mal", a-t-elle ajouté. Vendredi 22 février, cinq personnes ont été interpellées, dont François Duriez, collaborateur parlementaire du député LFI du Nord Ugo Bernalicis, selon LFI. Il n'a cependant pas été placé en garde à vue contrairement aux quatre autres individus. Ces derniers avaient été placés en garde à vue pour des faits de "participation à une manifestation non préalablement déclarée, participation à un attroupement après les sommations d’usage et outrages à agent dépositaire de l’autorité publique", a indiqué le parquet.