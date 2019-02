Incendies en Corse : 1500 hectares partis en fumée

La Corse est en proie à de violents incendies qui se sont déclarés samedi soir aux alentours de 20 heures. Environ 1500 hectares sont partis en fumée ; une trentaine d'incendies ont été dénombrés. "Le feu est parti en début de soirée et a été rendu très rapidement inaccessible aux hommes et aux véhicules, poussé par un vent très fort tourbillonnant", explique un porte-parole du Sis 2B. Ces incendies ont été favorisés par un vent violent tourbillonnant pouvant aller jusqu'à 90 km/h et qui pourraient durer jusqu'à lundi.

L'usage du feu est interdit dans l'ensemble de la Corse par arrêté préfectoral, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre. Les incendies n'ont pour l'instant pas fait de victimes. "Des habitants ont été confinés durant la nuit mais aucune habitation n’a été touchée par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer. Le village de Calenzana n’est plus menacé et les consignes de confinement ont été levées", rassure la Préfecture de Haute-Corse.

Ce n'est pas la première fois que l'île de Beauté est touchée par les incendies en dehors de la période estivale. En janvier 2018, environ 2000 hectares avaient été incendiés sur la façade orientale de l'île, calcinant une vingtaine d'habitations, et décimant plusieurs troupeaux.