Laurent Nuñez : "L'armement intermédiaire sera utilisé demain"

Au micro de RTL ce matin, le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a défendu l'utilisation de l'armement intermédiaire. Interrogé par Elizabeth Martichoux sur la nature du dispositif de sécurité prévu pour l'acte XII de demain, et sur la dangersoité de ce même disposité, Lauren Nuñez a confirmé que LBD, grenades de désencerclement et bombes lacrymogènes seraient bel et bien utlisées demain. Il a déclaré ne pas être ébranlé "par l'utilisation qui est faite par les forces de l'ordre de ces armes intermédiaires. Il y a plus de 9.000 tirs de LBD donc l'utilisation qui en est faite est proportionnée, ce sont des personnels qui sont formés, qui sont habilités, ils le font quand il y a des agressions, quand il y a des attaques".

Il a également affiché son soutien aux forces de l'ordre, face aux voix qui les accusent de réagir trop rapidement durant certaines manifestations :"Les policiers n'attanquent pas les manifestations, ils protègent les manifestants".

Enfin, il a tenu à répondre aux propos du député Charles de Courson (Union des démocrates, radicaux et libéraux) qui au sujet de la loi anticasseurs avait lancé : "On se croit revenu sous el régime de Vichy". Face à ces propos qui ont déclenché de vives réactions, le secrétaire d'Etat a affiché son soutien au texte assurant qu'il visait au contraire "à écarter des adorateurs du régime de Vichy, nous avons aussi des adorateurs du régime de Vichy qui sont parmi les casseurs violents".