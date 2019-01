Le bar parisien Medellin au cœur d'une polémique

Une polémique bouleverse le monde de la nuit dans le huitième arrondissement de la capitale. Le bar "le Medellin Paris" est en effet à la gloire du narcotrafiquant Pablo Escobar. Les serveuses portent des gilets pare-balles. La carte de l'établissement et les noms des cocktails sont des références directes aux membres des cartels et l'un des murs du bar représente un portrait de Pablo Escobar.

Selon des précisions de Paris Match, les clients pénètrent dans cet établissement sous la devanture "Chez Pablo", présente au-dessus d'un faux restaurant de tacos. Les notes du générique de la série "Narcos" résonnent dans le long couloir qui permet ensuite de pénétrer dans l'établissement.

Ce bar a ouvert en réalité en novembre dernier. Selon des indiscrétions de Paris Match, Frédéric Beigbeder aurait passé une nuit blanche mémorable dans cet établissement lors de son inauguration. L'écrivain a perdu sa place et a abandonné sa collaboration avec France Inter quelques heures après, suite à cette soirée trop arrosée et à cause d'une chronique décevante.

Le Medellin Paris est en réalité le successeur du célèbre établissement de nuit, Le Baron, dans les mêmes locaux situés Avenue Marceau.

Ce nouveau bar parisien a profondément choqué la communauté colombienne de Paris. Une pétition circule afin de demander la fermeture du bar et pour exiger des excuses officielles du patron de l'établissement. Elle a été lancée par le collectif "Stop Medellin". Plus de 5.000 signatures ont déjà été enregistrées.

Des modifications ont récemment été apportées à l'intérieur du bar, notamment sur la décoration.