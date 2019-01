Une moto autonome de BMW au CES 2019 de Las Vegas

Depuis le 8 janvier et jusqu'à samedi se tient le CES (Consumer Electronics Show) 2019 à Las Vegas en Californie. Le plus grand salon de l’électronique et des nouvelles technologies. Des TV 8K, une bague carte de paiement, un smartphone qui se plie en deux, une voiture qui marche (littéralement !)...

Dans le monde des quatre et deux roues, ce sont les modèles autonomes qui font office de stars. La marque allemande BMW est venue avec sa moto R1200 GS dans les valises. Un modèle qui n'a pas besoin de pilote pour fonctionner comme vous pouvez le voir dans cette vidéo postée par BMWBLOG.

Le but n'est pas de remplacer le conducteur mais bien de l'assister avec un système d'aide au pilotage performant.