Et le meilleur gadget pour affronter une énième vague de la pandémie est…

Atlantico.fr : Qu’est ce que nous avons pu oublier d’acheter après ces confinements successifs ?

Jérôme Durel : Après cette année riche en rebondissements, nous avons dû nous adapter et nous équiper alors aujourd’hui nous sommes plus dans l’optimisation que dans l’équipement. Il y a un objet qui n’est pas technologique mais lié à l’aspect télétravail qui est indispensable à notre vie : le siège de bureau !

Nous avons toujours tendance à vouloir nous équiper d’un ordinateur ou d’un écran mais on ne pense pas forcément à l’aspect ergonomique du siège. Pourtant, il est très important pour la santé de son dos et la chaise ainsi que le bureau sont des éléments aussi essentiels que l’informatique pour le télétravail.

On peut trouver des modèles qui vont de 30 euros chez Ikea jusqu’à 1.500 euros chez Herman Miller, néanmoins il n’est pas important de dépenser autant d’argent. Il est possible de trouver de très bons modèles chez Ergohuman entre 350 et 500 euros. Cela reste un budget mais ces chaises sont censées nous accompagner pendant au moins 20 ans sans défaut. C’est un mobilier qui s’use peu et qui vieillit bien. Mis en balance, qu’est ce que 300 euros dépensés pour avoir un dos qui fonctionne bien et qui ne souffre pas dans 10 ans ?

Existe-t-il des chaises de gaming intéressantes ?

Les chaises de gaming sont plutôt à éviter. Ce sont juste des sièges de piètre conception, fabriqués en série avec simplement des logos différents. Il y a peu de recherche et développement ainsi que d’optimisation technologique. Les chaises de bureaux destinées aux entreprises sont ce qu’il y a de mieux pour votre dos, ce n’est pas celles avec du faux cuir et du rouge dessus. Il ne faut pas acheter un siège gaming pour l’ergonomie mais parce que cela correspond à vos goûts.