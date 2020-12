Quelles sont les voitures les plus green et pourquoi ?

Hyundai Kona

Le Kona de Hyundai est certes un SUV mais c’est l’un des plus légers. La gamme Kona a été lancée en 2017 par la firme Sud-Coréenne en 2017 avec tout d’abord des modèles thermiques puis a lancé quelques années plus tard cet étonnant modèle électrique. Comme tous les véhicules électriques il n’émet pas de gaz à effet de serre mais ici son efficacité énergétique est remarquable : son autonomie frôle les 500 km en moyenne. Certains journalistes ont même réussi à effectuer plus de 700 km avec le véhicule. Chaque kWh est utilisé à la perfection ce qui permet de garantir une efficacité énergétique suffisante qui ferait pâlir d’envie les conducteurs de Tesla.

Renault Zoe

Oui, la Renault Zoe est une réussite française et l’une des voitures les plus Green. Cette petite citadine qui est devenu la voiture électrique la plus vendue en France depuis 2013 est légère et a tout pour vous plaire ainsi qu'à la planète. Sa batterie a une autonomie d’environ 390 km avec un temps de recharge réduit. Certains modèles intègrent du plastique et des tissus recyclés pour réduire son impact environnemental durant la production. Fort d’une expérience sur le marché depuis 8 ans, le fer de lance de Renault a eu le temps d’évoluer et il s’adapte aux nouvelles technologies. Acheter une Zoe c’est être sur d’avoir les dernières innovations en terme de batterie et d’efficience.

Toyota C-HR

Pourquoi avoir choisi une motorisation hybride dans notre sélection ? Tout d’abord car le couple thermique, électrique a encore de beaux jours devant lui et qu’il faut regarder les améliorations qui existent sur ce domaine. Le Toyota C-HR est un SUV certes mais les émissions de gaz à effet de serre sont contrôlées et il a obtenu le meilleur score dans tous les comparant l’impact des moteurs à combustion. Si vous désirez rester sur un moteur à essence, le Toyota C-HR est la meilleure option avec une consommation moyenne en dessous de 5L/100. Le seule problème : le prix élevé autour de 40 000 euros.