Laeticia Hallyday devient américaine; Sophie Marceau s'occupe de son vieux papa; Renaud va bien dans Match, très très mal dans Closer; Loana se défonce au milieu des crottes; Gwyneth Paltrow se promène nue; La reine des Pays-bas découpe du gouda

Laetitia Hallyday à la Une de Public : elle vient d'obtenir, enfin, son passeport américain. Renaud à la Une de Paris Match pour la grande exposition qui lui est consacrée à Paris. Sophie Marceau à la Une de Closer inquiète pour son père très âgé, Voici s'inquiète pour Loana, isolée, et droguée. Point de Vue et Gala disent adieu à Juliette Greco.

Laetitia Hallyday citoyenne américaine

Après des années d'attente, Laetitia Hallyday a vu son rêve se concrétiser : elle est devenue citoyenne américaine. Le 28 septembre dernier elle est allée au bureau de l'immigration, et elle a reçu son certificat, sans oublier un nouveau précieux passeport. Elle a désormais une double nationalité française et américaine. Revers de la médaille elle sera imposée aux USA, y compris sur ses revenus en France, souligne Public. Mais, par contre, elle sera libre d'aller et venir entre la France et les USA, sans les contraintes de la carte verte qui l'obligeait à séjourner au moins 183 jours par an aux USA.

Le papa de Sophie Marceau très malade

Neuf mois de bonheur dans les bras de son compagnon, Richard Caillat, patron de théâtres parisiens et le tournage d'un nouveau film, que pouvait souhaiter de mieux, Sophie Marceau (53 ans). Hélas, elle a dû interrompre le tournage, selon Closer, pour rejoindre son père Benoit Maupu (85 ans) à Brive-la-Gailarde où réside. L'ex-chauffeur routier et gérant de brasserie. Closer montre Sophie déchargeant ses courses de son caddy, pour les mettre dans son coffre. Espérons que son inquiétude va se dissiper. Closer rappelle que Sophie a perdu sa maman en 2016, quelques jours avant Noël.

Renaud a replongé

Long article sur Renaud (68 ans) avec photos élégantes dans Paris Match, prises dans la maison du chanteur à l'Isle-sur-Sorgues. Renaud est en effet dans l'actualité avec la grande exposition qui lui est consacrée à Paris, à la Cité de la Musique. L'exposition sera ouverte du 16 octobre 2 mai 2021. Renaud pose en Une de l'hebdo avec son ex-épouse, la chanteuse Romane Serda (49 ans). Unis en 2005, ils se sont séparés en 2011, mais sont restés très proches. Romane sort un livre, "A la vie, à l'amour" le 7 octobre où elle raconte sa vie, espérant, enfin, ne plus être "la femme de..." mais tout simplement elle-même. Bonne idée mais alors pourquoi poser en Une de Match avec Renaud ?

Public parle aussi de Renaud, mais de manière moins glamour. Le chanteur aurait replongé dans l'alcool, et aurait été hospitalisé pour subir une cure de désintoxication pendant un mois.

Loana en détresse

Addictions, violences, dépression profonde, Loana (43 ans) l'ex-héroïne de Loft Story ne va pas bien du tout. Elle ne répond plus aux appels de sa famille. Les rares personnes qui réussissent à ce qu'elle leur ouvre la porte, sans les laisser entrer évoquent des conditions de vie très dégradées : son logement, négligé, serait devenu quasi insalubre, avec des détritus et des déjections de son petit chien, sur le sol. Loana serait devenue accro à une drogue de synthèse très addictive. Bref, il faudrait qu'elle soit aidée, mais on ignore qui pourrait la sauver de ses démons.

Gwyneth Paltrow nue sur Instagram

Gwyneth Paltrow vient de fêter ses 48 ans, et pour montrer qu'elle est en pleine forme, elle a publié une photo d'elle toute nue, sur Instagram. On la voit de côté dans un jardin, masquant sa poitrine avec ses bras. Plus d'un million d'internautes ont liké cette photo. Une bonne opération de promo pour cette prêtresse du bien-être qui vend tout et n'importe quoi sur son site constate Voici.

La reine du Danemark aime le gouda

Le roi et la reine du Danemark ont visité la province de la Frise, dans le nord du pays, pour encourager les agriculteurs de cette région. Très belle photo dans Point de Vue sur une page entière, où l'on voit le couple royal tenter de découper une meule de fromage Gouda. Ils s'y sont mis à deux, mais le fromage semble résister.

Coûteux cadeau d'anniversaire pour les 18 ans de la princesse des Pays-Bas

La délicieuse Catharina-Amalia des Pays Bas va fêter ses 18 ans le 7 décembre 2021. On se dit que ses parents vont la gâter. Mais en fait c'est l'Etat hollandais qui va lui faire le plus beau cadeau. Les frais de fonctionnement de la royauté sont pris en charge par l'Etat, et ils sont votés chaque année. C'est ainsi que l'on a appris que le budget 2021 prévoit d'allouer 110.000 euros à la princesse pour ses 18 ans. Ce qui n'a pas manqué de déclencher une polémique, d'autant plus qu'à partir de sa majorité, Catharina touchera 282.000 euros par an, plus 1,3 million d'euros pour ses frais de fonctionnement. Ce qui étonne car on ne la voit jamais, sauf une fois par an, lors de la traditionnelle photo de la famille royale.

Kylie Minogue et l'homme de sa vie

Kylie Minogue (52 ans) va très bien. On l'avait vue au fond du trou lorsque son fiancé, l'acteur Joshua Sasse l'avait laissée tomber. Mais depuis elle a rencontré le directeur artistique du magazine GQ en Angleterre, Paul Solomons (45 ans) et depuis, donc, tout va bien. Sa vie privée va bien, et sa vie professionnelle aussi : Kylie va sortir son quinzième album, le 6 novembre prochain précise Voici.

Le paradis de Pierce Brosnan

Il n'y a pas que Meghan et Harry qui ont une maison pleine de salles de bains. Voici nous fait découvrir la maison de James Bond (Pierce Brosnan) à Malibu, aux portes de Los Angeles. Pierce (67 ans) et sa femme Keely (57 ans) ont une résidence de 1.161 mètres carrés avec un accès privé à la plage. C'est un petit palais avec neuf chambres et quatorze salles de bains, avec des terrasses qui donnent sur l'océan Pacifique. Ils auraient acheté cette maison 7 millions de dollars il y a vingt ans, aujourd'hui, elle en vaudrait 100 ! Pourtant, Pierce et sa femme ont envie de partir, pour s'installer définitivement dans leur maison de Hawaï.

Le 6e enfant de Jude Law

Papa à répétition, l'acteur britannique Jude Law (47 ans) a annoncé sur la chaîne américaine NBC, la prochaine naissance de son sixième enfant ! La maman n'est autre que Philippa Coan, une psychologue (32 ans) qu'il a épousée en 2019. Le nouveau-né, on ignore si c'est un garçon ou une fille, s'ajoutera à une famille (souvent) recomposée : Rafferty (23 ans) Iris (19 ans) et Rudy (18 ans) sont nés de son union avec Sadie Frost, sa femme de 1997 à 2003, plus Sophia (10 ans) dont la maman est Samantha Burke, et Ada (5 ans) dont la maman est Catherine Harding. Dans Gala, on apprend que les parents de Jude sont domiciliés dans le Maine-et-Loire, en France, mais qu'ils ont passé le confinement à Londres avec leur fils.

Rose Leslie et Kit Harington attendent un enfant

Merci Games of Throne ! C'est pendant le tournage de cette série que Rose Leslie (33 ans) et Kit Harington se sont rencontrés, en 2012, puis mariés en juin 2018. Le confinement a eu du bon. Les deux amoureux se sont retrouvés tranquille tous les deux dans leur manoir de style Tudor, en Anglia, à l'Est de l'Angleterre. La nouvelle a été rendue publique par le magazine Make, qui a publié une belle photo en noir & blanc du ventre rebondi de Rose. Public en parle, tandis que Closer et Voici montrent les deux amoureux en train de promener leur lévrier dans les rues de Londres.

Le mari de la défunte Naya Rivera se console avec sa sœur ?

L'héroïne de Glee, Naya Rivera (33 ans), est morte noyée le 8 juillet dernier, en Californie, sous les yeux de son tout jeune fils, lors d'une sortie en barque. Selon Public, trois mois après ce décès, Ryan Dorsey (37 ans), l'ex-mari de la défunte (ils étaient séparés depuis deux ans), se consolerait dans les bras de Nickayla (25 ans), la petite sœur de son ex-femme.

Pas de confirmation formelle, mais Ryan Dorsey a publié une longue vidéo sur Instagram disant que c'est son petit garçon, Josey (5 ans) qui a demandé que Nickayla vienne vivre avec eux. Et indiqué qu'il se moquait totalement de ce que l'on pouvait penser de cette décision, bien décidé à vivre sa vie quoiqu'il en coûte.

Demi Lovato et Max Ehrich : c'est fini

La vie est parfois cruelle. Après une romance de sept mois, l'acteur des Feux de l'amour, Max Ehrich (29 ans), Demi Lovato (28 ans) ont mis fin à leur relation. Ils se seraient séparés d'un commun accord. Mais sur Instagram Max a dit avoir appris cette séparation, en voyant une information dans un tabloïd, affichée sur son téléphone mobile alors qu'il était en tournage. Brutal alors que s'étant rencontrés en mars, ils avaient annoncé leurs fiançailles en juillet. Selon Public, Max lui avait offert à cette occasion une bague estimée à 4,3 millions d'euros. Lui a-t-elle rendu ce petit objet.

La triste autobiographie de Mariah Carey

Tout n'est pas toujours joyeux, même dans la vie de grandes vedettes. Exemple avec Mariah Carey, qui dévoile de sombres souvenirs de famille, très loin d'un conte de fée. Dans "Meaning" son autobiographie, Mariah accuse sa sœur aînée Alison, de l'avoir droguée avec du valium quand elle avait 12 abs. Elle lui aurait aussi offert de la cocaïne, avant de tenter de la vendre à un proxénète raconte Public et Closer. Un nouveau cauchemar, après celui raconté par Alison qui accuse leur mère, Patricia, de l'avoir laissée se faire violer par les membres d'une secte satanique. Une histoire dont ne parle pas Mariah dans son livre.