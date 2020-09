Charlène de Monaco sous l’emprise de son astrologue; Vincent Cassel s'embourgeoise, Brad Pitt s'encanaille(avec une femme mariée), Hélène de Fougerolles se dévergonde (avec 3 amoureux), François Hollande s'ouvre la tête; Kendji Girac bientôt papa

L'astrologue de Charlène de Monaco

Depuis son mariage en 2011 avec le prince Albert de Monaco, Charlène n'a pas souvent le sourire selon Public. La nageuse sud-africaine a su s'imposer dans cette nouvelle vie, mais elle semble pourtant fragile. Le magazine note que dans son entourage on trouve une compatriote, Dawn Earl, qui l'accompagne dans tous ses déplacements. Une personnalité particulière puisque Earl est une astrologue et numérologue qui viendrait d'une secte australienne. Paris Match écrit "Charlène impose cette prophétesse autoproclamée, qui prétend lui dire à qui se fier"

Paris : Vincent Cassel, bourgeois du 16e

Vincent Cassel (53 ans) et Tina Kunakey (23 ans) ont déménagé. Adieu l'est parisien, au profit du calme et plus bourgeois 16e arrondissement. Dans Voici, on voit Vincent se promener en famille aux commandes de la poussette d'Amazonie (1 an et demi) sa dernière fille. Il est entouré de la maman d'Amazonie, de Deva (bientôt 16 ans) et Léonie (10 ans) les deux filles qu'il a eu avec Monica Belluci.

Nouvelle compagne (mariée) pour Brad Pitt

Brad Pitt (56 ans) semble avoir fait une nouvelle conquête, quatre ans après son divorce : il a été vu, à plusieurs reprises, avec la une mannequin allemande Nicole Poturalski (27 ans). Il a même emmené, le 26 août, Nicole, en avion, depuis l'aéroport du Bourget (aux portes de Paris) dans le château qu'il possède, en France avec Angelina Jolie, son ex-femme. Cette visite a eu lieu le jour de l'anniversaire de son mariage avec Angelina qui n'a pas dû apprécier. Certains trouvent que Nicole, ressemble à Angelina avec des lèvres pulpeuses, et des pommettes saillantes. Closer, Public et Voici plus Gala (voir aussi photo dans Paris Match) soulignent, par ailleurs, que Nicole est mariée (en union libre) avec un restaurateur berlinois, Roland Mary (68 ans), et ils ont tous les deux un fils de 7 ans. de son côté Angie a voulu se montrer en mère de famille dévouée : elle a emmené les six enfants qu'elle a avec Brad, chez Nobu, un restaurants ultra connu, à Malibu aux portes de Los Angeles. Restaurant devant lequel des paparazzi stationnent en permanence.

Hélène de Fougerolles polyamoureuse

La comédienne Hélène de Fougerolles (47 ans) a révélé à Paris Match des détails sur sa vie amoureuse, souligne Closer, elle a trois compagnons : " je suis polyamoureuse. Ce n’est pas de l’attraction sexuelle, car ce n’est pas le sexe qui m’anime, c’est de l’amour et de l’échange possibles avec plusieurs personnes. Partager des échanges amoureux avec des hommes ou des femmes, qui puissent être ouverts également à d’autres personnes. J’ai plusieurs compagnons. Et je suis ravie qu’ils puissent aussi vivre ça de leur côté. C’est relativement nouveau, ça fait six mois."

Hollande fait du bateau : bobo

François Hollande est venu à St Malo pour soutenir le skipper Thibaut Vauchel-Camus, à la barre d'un multicoque de type trimaran. mais tout ne s'est pas bien passé. Le temps était agité, le vent était au rendez-vous. L'ancien président est tombé dans le cockpit dans un angle pointu. Résultat : deux points suture après une visite chez le médecin. La prochaine fois, nous lui conseillons le port du casque.

Kendji Girac : un bébé et un gros chèque

Le coach de The Voice Kids, Kendji Girac (24 ans) partage la vie de la Suissesse Soraya depuis cinq ans. Élégante et séduisante, Soraya a suivi les cours d'une école de commerce réputée à Genève. Heureuse nouvelle annoncée à la Une de Public, le couple attend un enfant. Autre bonne nouvelle selon Voici : Kendji a signé un contrat de 200.000 euros pour les sept prime time de l'émission, 23.000 euros pour la finale, selon Voici.

Pascal et Laeticia Hallyday l'heure de la rentrée

Après de belles vacances à Saint Barthélémy, c'est l'heure de la rentrée, mais séparés pour Pascal et Laeticia Hallyday. L'heureuse maman doit rentrer à Los Angeles avec Jade et Joy, le 8 septembre, tandis que son amoureux lui a fait route vers Paris le 27 août. Quatre pages de photos de leurs derniers ébats dans l'eau, au bord de la plage, dans Closer.

Le mariage ultra-sécurisé de Darmanin

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin (38 ans), s'est marié avec Rose-Marie Devillers (33 ans), sa compagne, sous la protection d'une centaine de policiers, soit deux fois plus que d'invités, le 29 août à Tourcoing, raconte, photos à l'appui, Closer. Des organisations féministes avaient appelé à manifester, mais elles n'étaient pas au rendez-vous. Tout s'est bien passé, finalement. Pas de fausse note, pas de souci pour la cinquantaine d'invités présents dont l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Mais par précaution les mariés sont sortis de la mairie par une porte dérobée : pas de haie d'honneur. Puis direction la réception, à Boulogne-sur-Mer, dans la résidence de la famille de la mariée, toujours sous l'œil vigilant d'une dizaine de fourgons de police.

Le roi Juan Carlos et ses 5.000 conquêtes

Non content d'avoir touché des commissions douteuses qui lui ont beaucoup rapporté et viennent de l'amener à s'exiler, l'ex-roi Juan Carlos (82 ans) était un prédateur sexuel qui aurait séduit 5.000 femmes, note Gala. L'ex-roi aurait commencé à être infidèle à son épouse Sofia de Grèce, six mois après leur mariage en mai 1962, alors qu'il n'était pas encore roi. Il ne sera couronné qu'en 1975. Sofia avait alors 24 ans et elle aimait son mari. Elle n'a pas supporté et aurait voulu divorcer, mais cela aurait fait scandale. Ce pan de sa vie est révélé par le livre d'un colonel à la retraite qui dit avoir eu accès aux archives de l'armée et des services secrets. En 1976, selon un article de magazine, elle aurait même trouvé son mari au lit avec une de ses conquêtes. Elle aurait alors décidé de rester, d'être reine, envers et contre tout, de manière définitive. A 81 ans, elle reste digne aujourd'hui, et appréciée des Espagnols, alors que son mari a quitté l'Espagne, talonné par un scandale financier.

Le manteau de plumes de Lady Gaga

Superbe manteau à plumes blanches signé Valentino Couture pour Lady Gaga lors de la soirée des MTV Video Music Awards où elle raflé cinq récompenses. Elle portait en dessous une superbe combinaison argentée avec un masque anti-coronavirus lui aussi argenté : grande photo dans Closer (voir aussi Public et Voici). Entre des menaces terroristes, et les menaces de manifestation de groupes féministes, on s'attendait à des incidents, mais finalement tout s'est bien passé.

Neymar aux Baléares avec ses amis et le coronavirus

Après la défaite du PSG en Ligue des champions, Neymar (avec son fils Davi Lucca) et cinq autres footballeurs de l'équipe parisienne ont été passer quelques jours de vacances aux Baléares. Les joyeux fêtards ont été vus sur un beau motor yacht, style petit paquebot (photos dans Closer). Photo de Neymar en maillot de bain, debout dans Public : on découvre que le footballeur est tatoué de la tête au pied, jambes, bras, main, poitrine On a appris ensuite que les six champions ont été testés positifs au coronavirus. Pas très sérieux, ni très professionnel, de mettre leur santé en danger, et de ne pas pouvoir jouer quand on a un salaire mensuel astronomique.

Harry et Meghan propriétaires énervent leurs voisins

Depuis qu'ils sont arrivés dans leur nouvelle maison, achetée plus de 14 millions de dollars, les voisins d'Harry et Meghan, à Los Angeles, ne sont pas contents. Ce quartier résidentiel, et calme de Montecito (9.000 habitants selon Public), aux portes de Los Angeles, ne l'est plus. Des drones et des hélicoptères le survolent régulièrement pour faire des images ou des photos du couple princier.

Le bébé de Katy Perry et Orlando Bloom

Très attendu, puisque qu'elle avait dépassé son terme, le bébé de Katy Perry et Orlando Bloom est enfin né. Daisy est le premier enfant de Katy, tandis qu'Orlando est déjà le papa de Flynn, un garçon de 9 ans remarque Public.