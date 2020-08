Mariage surprise pour Gérald Darmanin, divorce interdit pour Melania Trump; Ben Affleck installe sa James Bond Girl à la maison, Jennifer Aniston ne sort plus de la sienne; Claudia Schiffer 50 ans et pas un vêtement, Laura Smet enceinte et en string

Le mariage surprise de Darmanin

Le fait d'avoir été nommé ministre de l'Intérieur le 6 juillet dernier, n'empêchera pas Gérald Darmanin (37 ans), de se marier ce week-end. Il va, en effet, épouser Rose-Marie Devillers (33 ans) qui travaille dans la publicité. Ils se sont rencontrés fin 2009. Le ministre a déjà été marié pendant six ans avant de divorcer rappelle Closer.

Reste à savoir si ce mariage va se dérouler dans le calme, ou entouré de casques. Darmanin étant visé par une plainte pour viol, des militantes féministes ont appelé à manifester, tandis que d'autres militants l'accusent d'avoir manifesté contre le mariage des LGBT.

Melania Trump ne peut pas divorcer

Selon Gala, le contrat de mariage entre Donald Trump (74 ans) et sa troisième épouse Melania L50 ans, née en Slovénie), a été âprement renégocié à l'arrivée de Donald à la Maison Blanche. Leurs relations semblent, parfois, glaciales, comme lorsque le président tente de lui prendre la main et qu'elle refuse, même sous l'œil de toutes les caméras lors d'un déplacement officiel, le 16 août dernier. Quoiqu'il en soit, contrat précise qu'elle ne peut divorcer tant que Trump est au pouvoir, elle devra donc patienter pendant plusieurs années.

Ana de Arnas et Ben Affleck emménagent

Ben Affleck (48 ans) a présenté sa compagne Ana de Arnas à ses trois enfants et à sa mère. Et ensuite il a proposé à Ana (32 ans, James Bond Girl dans le prochain 007 Mourir peut attendre) de s'installer dans sa maison de Pacific Palisades, à Los Angeles. Du coup, Ana, a quitté l'élégant quartier de Venice Beach et de ses canaux. On a vu (photo dans Closer) Ben, portant les valises de sa dulcinée, qui est arrivée avec son petit chien blanc dans les bras.

Jennifer Aniston reste à la maison

Jennifer Aniston fait une cure de normalité constate Voici. Face au virus, elle vit, comme dans Friends, la série dont elle fut l'héroïne, avec ses amis, dans sa maison. Avec trois autres familles et tous leurs enfants des maisons voisines. Tranquille, paisible, elle peut respirer paisiblement sans être jugée a-t-elle déclaré au Los Angeles Times, cité par Voici. Bonne nouvelle Deborah a quitté son travail dans le sud, pour travailler avec lui à Paris.

Claudia Schiffer ne cache rien

A cinquante ans, Claudia Schiffer, le top model des années 90 est toujours aussi impeccable. Dans Paris Match on la voit poser nue, mais sans montrer ni ses seins, ni ses fesses. Pas de racolage, pas de photo "sexy". Des images élégantes, comme l'est Claudia. Elle a toujours été ponctuelle, sérieuse, ne fumant pas, ne buvant pas, rentrant chez ses parents dès qu'elle ne travaillait pas. Et quand un prince arabe lui a proposé de dîner en tête à tête pour 2 millions d'euros, elle a dit non.

Laura Smet s'affiche enceinte

Impossible d'ignorer les rondeurs de Laura Smet, plus enceinte que jamais. La belle s'affiche avec le futur papa, en Une de Closer, enceinte et en string à la plage.

Paris Hilton : l'enfer au pensionnat

Certains croient que Paris Hilton est petite fille riche et écervelée, qui n'a pas les pieds sur terre. Mais tout n'a pas été rose pour Paris comme le disent Voici et Public. Dans le magazine People elle révèle que dans années 1990, elle sortait beaucoup. Ses parents ont donc décidé de l'ienvoyer dans un internat, la Provo Canyon School, située dans l'État de l'Utah : "C'était censé être une école, mais les cours n'étaient vraiment pas leur préoccupation principale. Du réveil au coucher, on me hurlait dessus. Et ils étaient physiquement violents, nous frappant et nous étranglant" raconte-t-elle, en ajoutant qu'elle en fait encore des cauchemars souligne Voici. Un cauchemar qui a duré onze mois précise Closer.

Britney Spears toujours sous la coupe de son père

Elle espérait que la justice la libérerait du contrôle de son père, mais Britney Spears a été déçue. Sa demande déposée le 18 août dernier a été refusée par un juge. Comme c'est le cas depuis 2008, le père de Britney (67 ans) va donc continuer à contrôler aussi bien ses affaires que sa vie quotidienne. Résultat, son père reste aux commandes, au moins, jusqu'au 1er février 2021 expliquent Public et Closer.

Guerre entre Ayem Nour et Vincent Miclet

Entre ces deux-là c'est la guerre. L'homme d'affaire Vincent Miclet a déposé une plainte contre Ayem Nour, son ex, le 1er août, pour non présentation d'enfant. Car Ayem serait partie dans le sud avec leur fils de 4 ans, sans prévenir. De son côté Ayem a dénoncé sur Instagram le fait que Vincent ait publié une photo de leur fils sur Instagram le 20 août, alors qu’elle veut le préserver de cet univers. Concernant l'accusation portée par Vincent, et des problèmes financiers, Ayem, interrogée par Public, refuse de répondre.

Blanche Gardin ne sera pas maman

L'humoriste Blanche Gardin (43 ans) qui partage sa vie avec l'humoriste américain Louis C.K.ne pourra jamais avoir d'enfant. Alors qu'elle en a rêvé, Blanche accepte ce coup du sort. Et cette militante féministe "refuse la tentation de faire appel à la science". Elle explique dans Télérama, cité par Closer, : "la réflexion a été difficile, mais j'ai décidé de ne pas céder à cette notion malsaine, selon laquelle nos désirs doivent forcément être solutionnés, si besoin par la technique."

Nicolas Bedos a retrouvé le bonheur

Trois mois après la mort de son père, Nicolas Bedos revit. L'ex de Dora Tillier est tombé dans les bras d'une dénommée Pauline qui travaille dans l'univers des objets d'art. On les voit, dans Public, tous les deux en maillot de bain sur une plage corse, à Calvi. La Corse où repose Guy Bedos, dans le village de Lumio, à côté de la maison familiale.

Le mari de Marlène Schiappa en charge des enfants

Depuis que sa femme a été nommée au gouvernement en 2017, son mari, Cédric Bruguère s'occupe de la logistique familiale, et du suivi scolaire de leurs filles âgées de 8 et 13 ans. Cédric partage la vie de Marlène depuis dix-huit ans. Après avoir été cadre chez Carrefour, il est devenu consultant et spécialiste des ressources humaines. Il reconnaît dans Gala, que tout n'a pas été rose, la politique avec les contraintes de l'emploi du temps très chargé de son épouse a entraîné des tensions dans leur couple : ils se sont séparés à deux reprises. Mais leur histoire a finalement survécu à douze déménagements et sept campagnes électorales.

Kanye West lassé de sa belle-mère

Kanye West serait prêt à revenir s'installer à Los Angeles pour revivre en famille. Mais il ne supporte plus l'omniprésence de la très influente Kris Jenner, qui semble gérer de près les affaires de sa fille Kim Kardashian. Depuis la rencontre de Kanye et de Kim en 2012, les relations ont toujours été tendues avec cette "momager" (comme l'appelle Public : contraction de maman et de manager) et cela ne semble pas parti pour s'arranger.

Autre souci pour Kanye sa candidature à la présidence des États-Unis semble, elle aussi, mal partie : quatre États ont retoqué son inscription, car il n'a pas rassemblé assez de signatures. Au grand désespoir des Républicains qui soutiennent Donal Trump, et pensent des électeurs démocrates pourrait voter pour Kanye s'il réussit à se présenter.

Pendant ce temps-là Kim (39 ans), elle, a pris le temps de réaliser sur une plage mexicaine, une campagne de publicité pour sa marque de produits de beauté : photos dans Closer où elle porte un bikini rose flashy qui n'essaie pas de cacher ses formes. pendant ce temps-là Kim était en charge de leurs quatre enfants.

Cyril Lignac : dolce vita avec Deborah

On les voit tous les deux sur un superbe canot à moteur en bois vernis, un mythique Riva, sur le lac de Côme. Cyril Lignac et Deborah se détendent avant la rentrée. Elle plonge sous l'oeil de Cyril qui nage en la photographiant. Mais il devrait retravailler ses abdominaux, son ventre ne cache pas sa gourmandise dans les photos de Voici.

La confidente des stars du foot

La journaliste Anne-Laure Bonnet (42 ans) vient d'être embauchée par la nouvelle chaîne spécialisée Téléfoot, après avoir passé sept années sur la chaîne beIN Sports. Non contente d'avoir de bonnes relations avec quelques vedettes du ballon rond comme Kylian Mbappé, ou Cristiano Ronaldo, elle indique aussi qu'elle s'est toujours interdit d'envisager une relation avec un joueur. Elle ajoute que jamais un joueur lui a donné son numéro de téléphone, ou lui a envoyé un message douteux. Elle ne cache pas, par contre, qu'elle a vécu de belles histoires en dehors du football, elle attend sereinement la prochaine. Et au passage, on apprend dans Gala, que non seulement elle a su s'imposer dans cet univers réputé très machiste, mais qu'elle est aussi polyglotte. Anne-Laure parle sept langues : français, anglais, portugais, italien, espagnol, allemand, et russe.

Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson : inséparables

La journaliste Audrey Crespo-Mara, présentatrice de journal télévisé le week-end sur TF1 (44 ans) et Thierry Ardisson (71 ans) ont été vus sur un grand canot pneumatique, devant Saint-Tropez. Comme le montrent les photos dans Voici, ils sont toujours aussi amoureux plus de dix ans après leur rencontre, et six ans après leur mariage.

Le torchon brule entre Heidi Kleum et Seal

Installée à Los Angeles, Heidi Kleum (47 ans) semblait ne plus avoir de problème avec son ex-mari, le chanteur Seal (57 ans). Mais, racontent Voici et Closer, elle voudrait emmener leurs quatre enfants avec elle, pendant plusieurs mois en Allemagne pour le tournage d'une émission à partir d'octobre. Le chanteur, lui, refuse que Lou, Johan, Henry, et Leni (âgés de 10 à 16 ans) voyagent en Europe pendant l'épidémie, ou que pire, Heidi décide de s'installer définitivement en Allemagne. Heidi a demandé l'intervention de la justice : c'est un juge qui tranchera.

Wanda Icardi : agent de son mari footballeur

L'épouse du joueur du PSG Mauro Icardi n'est pas seulement une blonde avec de grands yeux bleus, et une poitrine généreuse écrit Gala, Wanda (une Argentine de 33 ans) est aussi l'agent de son mari. Depuis son mariage en 2014, c'est elle négocie les contrats de son mari, aussi bien avec les clubs qu'avec les marques de luxe qui l'utilisent dans leurs publicités. De 900.000 euros, il est passé, grâce à elle, à 5,3 millions. Puis pendant le confinement, elle a négocié le transferts définitif de son mari depuis l'Inter de Milan au PSG, alors que jusque-là il n'était que prêté. Le salaire de Mauro est alors passé à 12 millions d'euros par an...