Emmanuel Macron exhibe son engin (à moteur) et Voici pense qu’il ne s’épile plus; Nicolas S. & Carla Bruni saluent leurs fans; Joey Starr, Cauet &Clara Luciani amoureux, Charlize Theron en couple avec elle-même; Justin Bieber veut sauver Kim K. & Kanye W.

Emmanuel Macron et son nouveau jouet

Image sportive dans Voici : le président à fond sur un jet-ski en direction de l'île de Porquerolles. Selon Voici, il se serait amusé à faire des dérapages et à arroser ses gardes du corps "les uns après les autres". On le voit aussi sur un bateau à moteur avec une dizaine de personnes. Attention pas de somptueux motor yacht comme en louent les personnalités du showbiz, une simple petite vedette avec un moteur hors-bord. Voici montre le président en maillot de bain, torse nu, et estime donc qu'il ne "s'épile plus" (comprenne qui pourra!!??)

Par ailleurs pas de masques, c'est logique pour le déjeuner d'Emmanuel et Brigitte Macron qui ont retrouvé une partie de la famille de l'épouse du président, le 2 août dernier dans le fort de Brégançon, la résidence d'été présidentielle, au bord de la côte dans le Var. Closer montre les photos prises à la table de la pizzeria Les Sirènes (pizza à 14 euros pas de restaurant étoilé), située sur la plage de Cavalière, au Lavandou. A table il y avait "deux des trois enfants de Brigitte, Sébastien et Tiphaine Auzière ainsi que le compagnon de cette dernière et leurs enfants."

Carla et Nicolas Sarkozy en Corse

Après le succès du livre de Nicolas Sarkozy, et en attendant la sortie du nouveau disque de Carla Bruni-Sarkozy, les deux amoureux (heureux depuis bientôt 13 ans) se sont offert quinze jours de vacances en Corse. On les voit dans Closer (4 pages), saluer leurs fans avec leur fille Giulia (8 ans) sur la plage de sable blanc du vaste domaine (2.000 hectares) de Murtoli, près de Sartène en Corse du Sud. Pierre, le fils de Nicolas Sarkozy était aussi au rendez-vous.

Joey Starr amoureux

Depuis quelques mois, Joey Starr (52 ans) est devenu "doux comme un agneau" selon Voici. Il ne quitte plus une jolie brune dont on ne sait rien, sinon qu'ils rient beaucoup ensemble si l'on en croit les photos dans Voici. On les as vus ensemble dans les Landes, au bord de la piscine, chez des amis où ils résidaient

Cauet amoureux

Tout va bien pour Cauet, l'animateur (48 ans) a réuni plus de deux millions d'auditeurs chaque jour sur NRJ souligne Public. A la rentrée, le 24 août, il n'aura plus quatre heures, mais cinq heures de direct du lundi au vendredi, de 15 à 20 heures. En attendant il est allé se détendre, sur une plage, à Saint-Barth, avec Lily sa nouvelle compagne. Il est en effet, séparé de Virginie, la mère de ses deux enfants Valmont et Ivana, depuis trois ans, après vingt ans de vie commune.

Clara Luciani amoureuse

Elle l'avait invité à l'Olympia à l'automne 2019, quelques mois après l'avoir rencontré quelques mois plus tôt. Clara Fabiani (28 ans) a donc passé son confinement en Ecosse, avec Alex Kapranos (48 ans). Et depuis, Clara semble bien décidée à rester avec le leader du groupe de rock britannique Franz Ferdinand souligne Public.

Charlize Theron célibataire heureuse

L'actrice Charlize Theron est célibataire depuis cinq ans. Mais elle semble très heureuse avec ses deux filles : Jackson (8 ans), et August (5 ans). Quand ses enfants lui disent qu'elle a besoin d'un petit ami, elle confie dans une interview qu'elle répond : "En fait, je n'en ai pas besoin" et ajoute "Je suis en couple avec moi-même". Elle remettre en cause "l'idée selon laquelle les femmes célibataires ont forcément échoué" note Closer.

Justin Bieber veut sauver Kim et Kanye

Le chanteur canadien Justin Bieber est allé, avec son épouse, voir Kanye West, en pleine crise maniaco-dépressive, dans son ranch pour lui donner des conseils raconte Public. Avec succès semble-t-il puisqu'après avoir ignoré les appels de Kim Kardashian, il a fini par répondre, et il a revu sa femme venue le voir dans ce ranch. Justin sait de quoi il parle car il a lui-même révélé avoir lutté contre une dépression en 2019.

Escapade romantique pour le ministre de la justice

Six pages dans Match, donc quatre de photos, "l'escapade romantique" d’Éric Dupond-Moretti (59 ans), actuel ministre de la Justice et sa compagne la chanteuse québécoise Isabelle Boulay, à Saint-Jean Cap Ferrat, sur la Côte d'Azur, n'est pas passée inaperçue. Les heureux parents (Isabelle vit à Montréal avec son fils Marcus, 12 ans) tandis qu’Éric est le père de Clément 30 ans, et Raphaël, 27 ans) étaient seuls en amoureux.

Pour ce week-end ils ont posé leurs valises dans la maison achetée il y a une dizaine d'années par le célèbre avocat sur les hauteurs de la baie des Anges, au-dessus de Nice, où ils sont restés cinq jours. Ils se sont rencontrés il y a quatre ans, mais ces moments de retrouvailles sont rares car ils vivent l'un à Paris, l'autre au Québec.

Nouveau divorce pour Tony Parker

"Après neuf ans de vie commune (...) Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union" a annoncé, sur Twitter, l'ancien basketteur (il a pris sa retraite en 2019, après une carrière à succès aux États-Unis) Tony Parker (38 ans). Le quadruple champion de la NBA avait rencontré Axelle Francine (38 ans, elle aussi), une journaliste française, en 2011 et s'était marié avec elle en 2014 à San Antonio au Texas rappelle Paris Match. Ils ont eu deux fils : Josh 6 ans, et Liam 4 ans. On les voit, dans Closer, avec leurs parents dans leur maison de San Antonio.

Tony a été marié une première fois avec l'actrice américaine Eva Longoria (série Desperate Housewives) qu'il avait rencontré fin 2004. Le mariage avait été célébré par le maire de Paris, Bertrand Delanoë en 2007. Ils ont été mariés jusqu'en 2011. Leur séparation aurait été provoqué par les contraintes de leur vie professionnelle qui les tenait souvent éloignés, et des rumeurs d'infidélité de ce joueur français (né en Belgique d'une mère hollandaise et d'un père américain qui a aussi obtenu la nationalité américaine).

Sean Penn se remarie

Et de trois ! L'acteur américain Sean Penn (59 ans) vient de marier avec l'actrice australienne Leila George (28 ans) dont il partage la vie depuis 2016. Leila est la fille de l'acteur Vincent D'Onofrio (le célèbre inspecteur Goren, dans la série New York, section criminelle, diffusée en France) et de l'actrice italienne Greta Scacchi qui ont été mariés de 1989 à 1993.

C'est le troisième mariage de Sean, et sans doute le plus original à cause du coronavirus et du confinement qui interdit les rassemblements, comme l'a raconté Sean dans l'émission Late Night with Set Meyers diffusée en fin de soirée sur la chaîne américaine NBC. Sean et sa future femme étaient chez eux, à la maison, avec les deux fils (29 et 27 ans) de Sean, nés d'un précédent mariage, connectés en vidéo via le logiciel de vidéoconférence Zoom, avec un représentant du comté de Los Angeles. Contrairement à beaucoup, Sean ne s'est pas vanté de ce mariage sur les réseaux sociaux, c'est une amie qui en a parlé avant de supprimer les deux messages qui en parlaient note Voici.

Sean a été marié avec la chanteuse Madonna entre 1985 et 1989. Une période tumultueuse où il abusait de l'alcool, et s'est battu avec des photographes, ce qui l'a amené à être condamné à 60 jours de prison ferme. Madonna avait déposé plainte contre lui parce qu'il l'aurait frappée, avant de retirer sa plainte Sean a ensuite rencontré l'actrice Robin Wright en 1990. Ils se sont mariés en 1996 et ont divorcé en 2010 après avoir eu deux enfants (en 1991 et 1993).

Jordan Bardella adore cuisiner

Une page dans Paris Match révèle les talents culinaires de Jordan Bardella, le jeune député européen du Rassemblement National, bras droit de Marine Le Pen. L'hebdomadaire nous apprend qu'il "peut rester trois heures s’il le faut devant ses fourneaux, afin de concocter un repas «digne de ce nom» à ses parents ou à sa «bien-aimée» Nolwenn, fine cuisinière elle aussi."

Paris Match ajoute que "ce fils unique qui a grandi dans une cité HLM n’oublie pas son premier mentor, celui avec qui « tout a commencé » : son oncle Alberto, aujourd’hui décédé, qui tenait un bar-restaurant, L’Europa, dans la banlieue de Turin. C’est là que Jordan dit avoir eu ses «premières révélations culinaires »".

On apprend aussi qu'il "a récemment visité les vignobles de Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, et voue un véritable culte à ce nectar aux treize cépages qu’il marie en général à un petit pecorino au poivre ou à la truffe".

Mais il "avoue avoir dorénavant moins d’occasions de cuisiner" ce qui remet en cause l'intérêt de cette page, qui fait plus penser à de la com people qu'à de l'info même spéciale vacances.

Le mariage de Marc Lavoine en exclusivité

"Il veut rendre heureuse la déracinée qui a survécu à l'anorexie" On avait vu une photo de loin mal cadrée dans la presse people la semaine dernière, pour le mariage de Marc Lavoine et Line Papin (qui a grandi au Vietnam) le 25 juillet. Il fallait patienter jusqu'à ce week-end : c'est Paris Match qui propose en exclusivité de belles images (6 pages + 2 de texte) .

Lily Allen est sobre

La chanteuse britannique Lily Allen (35 ans) est sobre, elle a retrouvé sa forme et en est très fière. Il faut dire qu'elle revient de loin. La maman d'Ethel Mary et (8 ans) et Marnie Rose (7 ans), a en effet consommé jusqu'à un litre de vodka par jour lors de ses tournées, tout en consommant de la drogue selon Closer qui cite son autobiographie parue l'an dernier. Après cette période d'autodestruction, elle a trouvé un nouvel équilibre avec l'acteur David Harbour, qui a dix ans de plus qu'elle.

Laura Smet toujours enceinte

On la voit, joyeuse, dans Public, sur la plage du Cap-Ferret, avec son meilleur ami Nicolas. Son maillot de bain deux pièces ne cache rien : elle est bien enceinte. Elle veut oublier les disputes nées de la succession mouvementée de son père, Johnny Hallyday : "Je vais devenir maman, j'ai envie d'être sereine, Pas de passer ma vie à m'occuper de cette histoire sordide". Elle veut profiter de ce futur bonheur avec l'homme de sa vie, Raphaël Lancrey-Javal qu'elle a épousé le 15 juin 2019.

Angelina Jolie obsédée par la mort

On en sait plus sur la jeunesse d'Angelina Jolie. C'est une de ses amies d'enfance qui s'est confiée au quotidien Daily Mail, cité par Public. Elles se sont rencontrées à 13 ans : "Nous buvions, nous fumions, de l'herbe et prenions de l'acide". Adolescente, Angelina ne voulait pas devenir comédienne comme ses parents, mais directrice de pompes funèbres. Elle a d'ailleurs pris des cours d'embaumement, et posait devant des cimetières.

Kit Harington et son slip

Kit Harrington, l'un des héros de Games of Throne se promène dans une rue de Londres avec sa femme Rose Leslie, sa partenaire dans la série. Ils sont avec leur chien. Tout va bien jusqu'au moment où, sous l'œil d'un photographe, il est prix d'une intense démangeaison mal placée. Il finit par plonger la maison dans son pantalon pour se gratter longuement. Public et Voici ne nous en disent pas plus sur les raisons de cette intense démangeaison.

Guerre froide entre Meghan Markle et la reine

Tout semble aller mieux entre Meghan Markle et la reine d'Angleterre quand on lit Closer et Voici : la reine da publié un message souhaitant bon anniversaire "à la duchesse de Sussex" qui fête ses 39 ans. Mais en parallèle, nouveau coup remarque Voici : sur le site officiel de la famille royale, la biographie de Meghan a été raccourcie. Toutes les mentions concernant ses activités humanitaires, s lutte contre les inégalités ou pour le féminisme ont été effacées. On lit simplement qu'elle a épousé le prince Harry, avant de quitter ses fonctions officielles et de partir aux États-Unis.

Eva Longoria a failli mourir pendant festival de Cannes

"J'ai bien failli mourir sur la Croisette" pendant le dernier festival de Cannes, raconte Eva Longoria dans Gala. Dès son arrivée après un long voyage en avion elle est allée faire un footing. Mais vers 18 h elle ne s'est pas sentie bien. Mal au ventre, elle a cru à une intoxication alimentaire. Mais au milieu de la nuit, cela empire. A 3 heures du matin, elle demande à son garde du corps de l'emmener aux urgences de l'hôpital. C'était une crise d'appendicite. Une fois opérée, elle a été accompagnée d'une infirmière qui s'occupait d'elle dans sa chambre de l'hôtel Martinez. ce qui lui a permis de participer au festival, malgré les douleurs, sans que cela se sache. mais elle a dû signer une décharge, car son état nécessitait une hospitalisation pendant trois jours, ce que son emploi du temps ne lui permettait pas.