Macron dans le piège du micro-management; Philippe face à une fenêtre politique étroite, Castaner à la vengeance de Castex, Aubry à de graves accusations d’irrégularités, la France à de mauvais choix de relocalisation; Amazon au secours du cinéma français

Coronavirus : Macron omniprésent et tatillon

Souhaitant piloter lui-même l’action gouvernementale et même l’interministériel, le président, selon Valeurs Actuelles, a provoqué "un véritable glissement institutionnel en imposant de prendre toutes les décisions inter-ministérielles en Conseil de défense, aux compétences élargies à la lutte contre la pandémie."

"Un participant des Conseils de défense s’étonnera de voir Emmanuel Macron demander « combien de masques ont été livrés à Besançon ou à Grenoble ». Un autre fera remarquer qu’en « se mettant à la place » du Premier ministre, Emmanuel Macron se prive lui-même de la capacité d’avoir une vision stratégique, loin de l’intendance. Pour ces raisons, les Conseils de défense ont parfois duré trois heures trente. « C’était interminable, on était dans le micro-détail en permanence », conclut notre deuxième contact".

Philippe en 2022 : fenêtre de tir étroite

" « Sa popularité chez les électeurs de droite est nourrie par le sentiment de sa loyauté et son image façonnée de grand serviteur de l’État », analyse Jérôme Fourquet. Pour le directeur du pôle opinion de l’Ifop, Philippe bénéficie d’un socle de popularité et d’un capital sympathie non négligeables. Pour autant, analyse le sondeur, son espace politique est restreint à la place qu’on lui laisse: « Pour se présenter en 2022, Édouard Philippe ne doit surtout pas être considéré comme le traître. Pour apparaître comme le recours aux yeux de l’électorat, il faut, d’une part, que Macron soit empêché, d’autre part, qu’aucune figure n’émerge chez les LR. » » Une fenêtre de tir étroite." estime Valeurs Actuelles.

Ce que Castex n’a pas pardonné à Castaner

« Avoir ma peau était une condition posée par Castex. J’aurais peut-être dû la

fermer, à l’époque… » Selon Le Point, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur sortant, fait allusion à un épisode de sa nomination Place Beauvau, en octobre 2018, alors que Jean Castex était, lui aussi, pressenti pour succéder à Gérard Collomb : " Libération avait alors affirmé que Castex, dépité, racontait que son concurrent avait fait un véritable « chantage » pour obtenir le poste. Castaner avait exigé la publication d’un démenti, et « Jean Castex n’avait pas du tout apprécié d’être ridiculisé »".

Martine Aubry : des irrégularités aux municipales de Lille ?

Les charges à l’encontre de l’ancienne ministre de Lionel Jospin sont sévères. Sur le bureau des juges, un dossier d’accusation d’une vingtaine de pages particulièrement lourd, accompagné de plus de 200 pièces justificatives, qui pourrait bien invalider le scrutin du 28 juin. Violette Spillebout (LREM) et Stéphane Baly (EELV) viennent de déposer un recours au tribunal administratif.

Relocaliser la production de masques ?

Toute la production réalisée à l’étranger ne pourra pourtant évidemment pas être produite en France écrit Le Point : "« L’enjeu, c’est la reconquête industrielle dans les activités à haute valeur ajoutée », souligne un des ministres chargé du dossier. Contre-exemple : « Les masques, c’est une vraie connerie d’en produire ici. La valeur ajoutée est nulle ! » Il suffirait donc de garder une usine capable d’en produire en urgence, au cas où, et d’avoir des stocks à jour."

Amazon sauve des films français

"Depuis la réouverture des salles obscures le 22 juin dernier, les places se font rares et les distributeurs sont confrontés à un embouteillage de titres" souline l'Express. Les films français manquent d'argent : "Amazon ou Netflix deviennent des bouées de sauvetage pour des créateurs qui n’ont pas les moyens d’attendre. Du côté des plateformes, ces acquisitions leur permettent de mettre la main sur des contenus locaux et de prendre de l’avance sur les futures obligations qui vont leur être imposées, dont celle de compter au moins 30 % d’oeuvres européennes à leur catalogue. « Pour les créateurs, ce genre d’opération est financièrement intéressant mais artistiquement décevant », estime Pascal Rogard, directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques."

Castex et "le cul des vaches"

"Un technocrate, Jean Castex ?" Oui répond Le Point : " Mais de ceux, devenus rares au sommet de l’État, qui peuvent se targuer, à la Chirac, d’avoir tâté le cul des vaches. « Il aurait pu être ministre de l’Agriculture, parce qu’il a été garçon de ferme », rappelle le Pr Didier Houssin, qui a travaillé à son côté comme directeur général de la santé."

« Jean représente cette France qui roule les “r”, qui ne veut pas des 80 kilomètres à l’heure ni des 110 kilomètres à l’heure, qui a envie de se chauffer au fioul, qui ne veut pas qu’on barbouille la statue de Colbert, vante Camille Pascal, qui était la plume de Nicolas Sarkozy lorsque Castex était secrétaire général adjoint de l’Élysée. C’est la sortie de la messe à 11 heures et le marché du dimanche matin. La

France qui se tait, et qui est parfois déroutée par le président. Il sera très vite populaire. Il y a chez lui un mélange de Pompidou et de Barre. Le contraire de ces petits élus à trottinette, la mèche au vent. »

Les calculs politiciens de Macron

Dans son éditorial Natacha Polony (Marianne) se désole : " Un contraste étonnant se dessine entre le caractère profondément insignifiant du nouveau gouvernement et l’exceptionnelle gravité de la situation dans laquelle se trouve la France." Par ailleurs Marianne voit dans le départ de Philippe, un simple calcul politicien : "Dans ce contexte d’intense urgence économique et sociale, certains de ses proches se désolent de voir le président de la République se concentrer sur des calculs politiciens pour s’évertuer à boucher la route à de potentiels adversaires. « Face à lui, il n’a qu’une véritable menace, reconnaît un dirigeant de la majorité, la situation du pays. »"

"D’abord éloigner celui qui avait fini par trop prendre la lumière à Matignon, Édouard Philippe. « L’événement politique, c’est son départ !, souffle un ancien ministre de premier plan. Tout ce tohu-bohu ne sert qu’à cacher le fait qu’il n’y avait aucune justification à changer de Premier ministre. » Ensuite, nommer un nouveau Mister Nobody à Matignon, Jean Castex."

Castex pour attirer les électeurs LR

"Propulsé Premier ministre par le président de la République, Jean Castex est un élu local de la droite consensuelle. Sa nomination à Matignon, tout sauf anodine, s’inscrit dans l’optique d’attirer les électeurs LR qui n’ont pas encore franchi le Rubicon macroniste" aux yeux de Valeurs Actuelles qui n'a pas la même lecture que Polony face à cette nomination.

L'équipe de Philippe a appris son départ par les médias

Jeudi 2 juillet au soir, lorsque l’entretien d’Emmanuel Macron dans

la presse quotidienne régionale commence à fuiter, certains conseillers de Matignon pensent encore que le Premier ministre peut rester. En se rendant à leurs bureaux, le lendemain, quelques-uns continuent leurs réunions, confiants dans l’avenir. Puis, en milieu de matinée, c’est par des alertes de journaux que la plupart des membres du cabinet d’Édouard Philippe ont appris le départ de leur patron.

Macron doit laisser Castex être Castex

"Lucide sur la défiance, plutôt même la haine qu’il suscite (...) le chef de l’Etat ne s’est pas nommé Premier ministre et sans doute l’une des clefs de sa réinvention se trouve-t-elle là : si Macron veut corriger Macron, il doit laisser Castex être Castex et faire du Castex" estime l'Express "Les seuls présidents

à avoir été réélus depuis le général de Gaulle sont ceux qui, à la fin de leur premier mandat, loin de vouloir tout faire même à Matignon, ont été obligés d’y installer un adversaire (...). Cette respiration a empêché l’étouffement électoral de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Laisser Castex être Castex donc, en espérant que ses qualités, à commencer par son authenticité, effacent les défauts d’image du chef de l’Etat, et non qu’elles les soulignent en creux.

Olivier Faure va-t-euthanasier le PS ?

"Le 28 juin dernier, le Parti socialiste, bien que sauvé des eaux, a pris un sacré coup de vieux" constate l'Express. "Pour les partis aussi, l’heure de la retraite finit toujours par sonner. Le PS né à Epinay se prépare à prendre la sienne à l’approche de la cinquantaine. A partir de ce simple constat le premier secrétaire du PS construit une ligne politique qui offre un rôle pivot au partenaire écolo, sans vraies contreparties. La difficulté – qui, elle, est indéniable – est qu’en pratique il organise ainsi l’euthanasie d’un parti qu’il est censé diriger."

2022 : une candidature unique écolos + gauche ?

Une candidature unique rassemblant la gauche et les écologistes ? Personne ne croit que cela adviendra dit Jean-François Kahn dans Mariianne où il explique pourquoi "Parce que Emmanuel Macron dispose de solides alliés objectifs à gauche : Jean-Luc Mélenchon, qui fera en sorte qu’il n’y ait pas de candidature unique, et les écologistes radicaux, qui agiront dans le même sens. Sans compter les anars qui inondent les rues pour mieux vider les urnes".

La folie des applis de Bourse en ligne

"Ces applications s’appellent eToro, Robinhood... Et elles ont vu leur clientèle d’apprentis traders monter en flèche depuis le début de l’année". souligne l'Obs. "Que ce soit le nombre d’utilisateurs ou les volumes de transactions, les chiffres sont tous en très forte hausse. Sur ces trois derniers mois, Robinhood a gagné plus de 3 millions de nouveaux utilisateurs, portant à 13 millions le nombre total de ses clients. Sur Robinhood ou eToro, on peut devenir actionnaire d’Apple, de Tesla, et de milliers d’entreprises en quelques clics. « C’est d’ailleurs tout le problème quand vous ne connaissez pas grand-chose aux marchés », souligne un trader."