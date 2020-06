Vie extraterrestre : nous ne sommes sans doute pas seuls dans la galaxie ! ; La matière noire pointe-t-elle enfin le bout de son nez dans Xenon 1T ?

Vie extraterrestre : nous ne sommes sans doute pas seuls dans la galaxie !

Cela fait presque 60 ans que l'on cherche à préciser les valeurs des termes entrant dans la célèbre équation de Drake qui permet d'estimer le nombre de civilisations E.T dans la Voie lactée avec lesquelles nous pourrions communiquer par radio. Une nouvelle analyse de cette équation indique qu'une trentaine de ces civilisations pourraient exister à plus de 10.000 années-lumière du Soleil. Mais il pourrait y en avoir bien plus et plus proches.

La matière noire pointe-t-elle enfin le bout de son nez dans Xenon 1T ?

Le détecteur géant Xenon 1T voit pour la première fois un excès d'événements comme le disent les physiciens dans leur jargon. Le nombre de ces événements est encore trop faible pour être significatif, comme le savent tous les statisticiens débutants, mais les observations suggèrent que la découverte des particules de matière noire n'est peut-être pas très loin. Il pourrait par exemple s'agir d'axions.

Il y aurait six milliards de planètes semblables à la Terre dans la Voie lactée !

L'héritage de la mission Kepler est bien vivant. Selon des analyses de données archivées, parmi les 400 milliards d'étoiles de la Voie lactée, environ six milliards sont semblables au Soleil et pourraient avoir en orbite autour d'elles ce qui pourrait être de vraies exoterres.

Que se passe-t-il lorsqu'un avion franchit le mur du son ?

Que se passe-t-il lorsqu'un avion supersonique franchit le mur du son ? Pourquoi se forme-t-il un petit nuage ainsi qu'une déflagration ? Quelles sont les contraintes physiques en présence ? Unisciel et l'université de Lille 1 avec le programme Kézako nous apportent des réponses dans cette vidéo.

Cette découverte dans la grotte de Cussac éclaire sur les pratiques funéraires au paléolithique

La grotte de Cussac, nichée au creux de la vallée de la Dordogne, est une grotte hors du commun. Parce qu'elle est incroyablement bien conservée. Et parce qu'elle cache à la fois des œuvres d'art paléolithiques et des restes humains. Pour Futura, Sébastien Villotte, chargé de recherche au CNRS (Pacea, Université de Bordeaux), révèle quelques-uns de ses secrets.

