Jenifer vengée, Laeticia Hallyday accordée (avec David et Laura), Kourtney Kardashian bientôt rabibochée (avec Scott) Carla Bruni reprend le boulot; Pamela Anderson rêve d’un 6e mariage, Matt Pokora d’un 2e enfant (Christina est moins pressée)

L'incendiaire du resto de Jennifer retrouvé

Un restaurant du quartier du port d'Ajaccio avait été endommagé par un incendie volontaire en août dernier. Cela peut arriver en Corse. Mais ce restaurant appartient à Jenifer qui en aurait confié la gestion, à Ambroise, son compagnon. Selon Public, et Closer (en Une) le 27 mai de cette année, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été arrêté et accusé pour cette tentative d'incendie. Pour les enquêteurs cités dans Marie Claire, il s'agissait d'un règlement de comptes entre factions nationalistes. Pour l'équipe du restaurant c'est l'acte d'un jeune déséquilibré. Quoiqu'il en soit, le restaurant a rouvert le 2 juin. Tout va bien.

Accord entre Laeticia et les enfants de Johnny ?

Public croit savoir qu'un accord sur l'héritage a été signé entre Laeticia Hallyday, et David et Laura lors d'une "rencontre secrète" selon la Une de Public. On s'étonne car Laeticia est aux USA, alors que David et Laura sont en France. En fait ils "sont en passe de trouver un accord". dit l'article en page intérieure. Et une signature "devrait même avoir lieu début juillet." Mais pour cela il faudra que Laeticia obtienne une attestation dérogatoire pour entrer en France...

Kourtney Kardashian va-t-elle récupérer Scott ?

Après trois ans de bonheur, tout est fini entre Scott Disick et Sofia Richie, selon Public. La rupture aurait été provoquée par une rechute de Scott (drogue et alcool sont un problème pour lui) pour les uns. Mais d'autres soulignent que Kourtney Kardashian se rapproche, elle qui ne cacherait pas son envie de se remettre avec le père de ses enfants. C'est peutêtre le moment, la voie est libre.

Carla Bruni au boulot

La vie est dure pour Carla Bruni. pour elle c'est déja la rentrée, pourtant nous sommes pas en septembre. Carla a publié une photo d'elle avec ses musiciens (masqués bien sûr) sur Instagram. Légende : "Retour au bureau". Voici, taquin, ajoute qu'elle retirera son masque pour chanter "car même sans, il faut parfois bien tendre l'oreille"

Mariage : Pamela Anderson toujours prête

Son mariage le plus récent avait duré douze jours. Mais cela n'a pas refroidi Pamela si l'on en croit Voici. Elle rêve de recommencer : "Encore une fois, s'il vous plaît, mon Dieu. Juste une petite fois". Souhaitons-lui que le prochain mariage soit le bon.

Un nouveau bébé pour Matt Pokora ?

Le premier est arrivé il y a à peine quatre mois. Mais Matt Pokora pense déjà au second bébé. C'est Christina Milian, citée par Public, qui le dit : "Matt n'a eu qu'un enfant, et il est amoureux. Il est prêt à en faire d'autres." Pourquoi attendre ? Ceci d'autant plus que Christina va avoir 49 ans en septembre, et profiter des vacances de Matt privé de concert par le coronavirus.

Le coup de foudre de Deneuve et Johnny

Paris Match fait sa Une (et 8 pages) sur l'idylle qui a uni Catherine Deneuve et Johnny Hallyday à l'occasion de la sortie du livre de Gilles Lhote, un ami du chanteur, qui l'évoque. Ils se sont rencontrés en 1961, et Paris Match montre des photos où ils sont ensemble à différentes époques. Johnny l'appelait Lady Lucille, et c'est le titre de ce livre.

Brigitte Macron a caché les débuts de sa relation avec Emmanuel

Pendant plusieurs années, Brigitte Macron a laissé planer le doute sur sa relation avec Emmanuel Macron selon le livre "Les Macron du Touquet. Elysée-Plage" cité par Gala. Elle n'aurait osé de faire les présentations officielles aux amis du Touquet qui lui sont chers que sept ans après le début de leur relation.

Public évoque l'inquiétude de Brigitte Macron pour la chocolaterie Jean Trogneux qui appartient à sa famille. Comme tous les commerces non essentiels, la chocolotarie dû fermer ses sept magasins des hautes de France pendant le confinement. Son neveu qui dirige l'entreprise a indiqué que 80% du chiffre d'affaires été perdu par rapport à 2019.

Moto : la compagne de Laurent Delahousse sans casque

"Pour eux, c'est déjà l'été !" titre la Une de Voici où l'on voit Laurent Delahousse (50 ans) et Alice Taglioni (43 ans). Espérons que c'est une photo posée, à l'arrêt, pas prise sur le vif, en roulant car Alice n'a pas de casque contrairement à Laurent. C'est très dangereux pour elle, et c'est interdit même si Voici ne le relève pas. Laurent est venu au Cap-Ferret (où ils ont fait construire une maison) pendant le week-end de Pentecôte. Il y a retrouvé sa tribu qui y a passé le confinement.

Kate Middleton attaque un magazine

Dans un portrait peint à l'acide, le magazine chic Tatler accuse Kate Middleton de ne pas s'occuper de ses enfants, d'être surmenée, d'être malade, parce qu'elle est trop mince, sous-entendant qu'elle est anorexique, comme l'a été la princesse Diana souligne Voici. Tatler présente Pippa, la sœur de Kate, comme une égocentrique, jalouse de Kate. Pour Kate, c'est trop : elle et son mari, le prince William ont réagi demandant, via leurs avocats, que la version en ligne de cet article soit supprimée. Ils dénoncent des inexactitudes et de fausses déclarations. Public évoque l'épuisement de Kate, sans indiquer que c'est Tatler qui en parle et que l'article a fait l'objet d'un démenti.

Kim et Kanye attaquent leur garde du corps

Les Kardashian n'ont pas apprécié que Steve Stanulis l'ex-garde du corps de Kanye flingue son ex-boss dans les médias note Voici. Stanulis a déclaré que Kanye était "pingre" qu'il était la pire personne pour laquelle il avait jamais travaillé, qu'il exigeait que les gardes restent à trois mètres de lui, ce qui ne facilitait pas leur travail de protection à certains moments. Kim et Kanye considèrent qu'il n'a ainsi pas respecté la clause de confidentialité, et lui demanderaient 10 millions de dollars.

Kylie Jenner pas milliardaire et inquiète

Elle était en couverture du magazine Forbes qui la présentait comme la plus jeune milliardaire autoentrepreneuse de tous les temps. Mais Kylie Jenner a menti souligne Voici. Forbes a vérifié, le vrai chiffre d'affaires de son entreprise aurait été multiplié par trois, et ses déclarations fiscales falsifiées raconte Voici. Kylie est nettement moins riche, elle n'aurait amassé que... 810 millions de dollars. Souci, ce gros mensonge risque d'attirer le regard du fisc qui pourrait enquêter à son tour. Sur Twitter, Kylie dit qu'elle se fiche d'être milliardaire ou pas, et rejette cette fâcheuse affaire sur sa mère qui aurait trafiqué les comptes.

Lisa Kudrow (Friends) très francophile

L'actrice de Friends, Lisa Kudrow, est inoubliable dans le rôle de Phoebe Buffay depuis ses débuts en 1994. Dans Public, une interview de Lisa, nous permet de découvrir qu'elle a obtenu un diplôme de biologie, avant de devenir actrice et qu'elle est mariée avec un Français, Michel Stern, depuis 1995. Lisa parle bien français, comme son fils Julian né en mai 1998.