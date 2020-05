L’iPad, la tablette presque oubliée d’Apple, a fait son grand retour avec le Coronavirus

Atlantico.fr : Durant le confinement, l’iPad a retrouvé sa place dans notre usage quotidien. Qu’est-ce qui fait de l’iPad l’outil idéal chez soi ?

Jérôme Durel : L’iPad est un excellent compromis entre l’ordinateur et le téléphone mais depuis quelques années, il a un peu moins le vent en poupe. Les téléphones sont de plus en plus grands donc il devient de moins en moins nécessaire d’avoir un appareil “intermédiaire” entre le téléphone et l’ordinateur. Mais maintenant que nous sommes tous chez nous, le téléphone trouve ses limites. Lorsque l’on utilise de manière intensive le téléphone, le besoin d’un écran plus grand se fait sentir à nouveau pour plus de confort. Une tablette de 9 ou 11 pouces sera toujours plus agréable qu’un écran de 6 à 7 pouces. L’iPad de base fait 10,2 pouces ce qui est très confortable.

Habituellement, la tablette se déplace moins facilement qu’un téléphone par un manque de connexion au réseau. À la maison, grâce à la connexion Wi-Fi elle redevient idéale. Il y a aussi un côté futuriste d’avoir une tablette à tout faire sur le table du salon.

Posée sur le canapé, utilisée dans la cuisine ou dans le lit, est-elle l’outil multimédia parfait ?

Une tablette, au départ, c’est un outil multimédia. Avec un support adéquat, comme une housse de protection qui se plie en trois, on peut la transporter dans sa cuisine afin de cuisiner avec sa recette et la parcourir rapidement. Si on met ses doigts sales dessus, il est très facile à nettoyer avec un simple chiffon. Lorsque l’on a pas d’ordinateur portable, l’outil est incroyable, dans beaucoup de foyers où il y a seulement un ordinateur fixe, il est très utile.

L’interface très naturelle de l’iPad le rend très facile d’accès. Pour les enfants en bas-âge c’est très pratique, ils peuvent aisément lancer YouTube pour regarder une série ou un dessin-animé sur Netflix. On a moins tendance à prêter son ordinateur portable qui est un outil plus cher et précieux.

Quels sont les avantages majeurs de l’iPad sur les ordinateurs et les portables ?

L’iPad est vraiment réputé pour avoir une bonne autonomie. Aujourd’hui les tablettes font parti des appareils les plus autonomes du marché. Contrairement à l’ordinateur qui va tenir entre six et neuf heures, l’iPad va dépasser dix heures assez facilement. Quand on est chez soi et que l’on n’a pas envie de recharger son iPhone tous les jours, l’iPad est adéquat car on ne passe pas souvent par la case chargeur. En pratique, on peut avoir une tablette sans charge pendant quatre à cinq jours, voire une semaine.

Son prix aussi est intéressant, la gamme iPad est assez bien étalée. Aujourd’hui, elle s’étale de l’iPad classique à un peu moins de 400 euros jusqu’à l’iPad Pro 13 pouces qui monte à plus de 1200 euros. Si on n’a pas les moyens de s’acheter un ordinateur à plus de 1000 euros, il y a un grand intérêt à acheter un iPad à moins de 400 euros pour consommer du contenu un partout.

Quel est votre conseil iPad ?

Je conseille l’iPad 2019 qui coûte 389 euros en ce moment. Il est un excellent choix de tablette et tous les retours sont excellents. C’est un bon choix d’investir dans un iPad car contrairement aux téléphones qui se change tous les 20 mois en moyenne, la tablette se garde beaucoup plus longtemps on peut la conserver facilement quatre ou cinq ans.

Qu’est ce qui diffère l’iPad des autres tablettes ?

Le logiciel de l’iPad est conçu spécifiquement pour l’iPad. Apple a fait une scission entre l’OS de l’iPad et celui de l’iPhone. Les bases sont communes mais celui de l’iPad a des choses différentes comme la présence d’un dock, le support du trackpad ou le multi-fenêtre permettant un usage plus productif.

Y-a-t-il des alternatives intéressantes à l’iPad ?

Il y a beaucoup de fabricants qui font leur propre tablette mais peu proposent de bonnes tablettes. Il n’y a plus que trois vrais fabricants de tablettes aujourd’hui : Apple avec l’iPad, Samsung avec les Galaxy Tabs et Microsoft avec les Surface qui peuvent faire ordinateur et tablette. D’autres proposent des tablettes mais elles sont de moins bonnes qualités. Il faut acheter une tablette qui corresponde à son usage mais ce n’est pas la peine de dépenser plus de 1000 euros pour une tablette alors qu’on ferait la même chose avec une à 500.