Antisémites, antisionistes, et si vous laissiez les juifs tranquilles cinq minutes ?

Comme d'hab, il n’y a jamais autant de gens terriblement concernés par le conflit israélo-palestinien que lorsqu’on s’inquiète d’une résurgence de l’antisémitisme.

Moi, j’aimerais tout de même qu’on m’explique comment les juifs et même Israel, deviennent subitement si centraux dans le débat social et économique français (et singulièrement pour la gauche et l’extrême gauche même si je n’oublie pas le lepéno-soralisme).

Le smic, les retraites, le nombre de députés, le prix du diesel ET la question d'un partage plus équitable de Jérusalem ? Sacrée extension du domaine déjà très raton-laveur du giletjaunisme... Et n'y a-t-il pas aussi, chez les juifs, des riches et des pauvres, des gros et des maigres, des smicards et des assujettis à l'ISF, des arpenteurs de ronds-points et des macroniens ?

J’aimerais aussi que les Aude Lancelin et autres Thomas Guenole, après s'être gentiment gaussé sur Twitter de l'agression d'un académicien français par une bande de "naineux" sauvages, me disent si, de leur point de vue, l’antisémitisme a été inventé en 1948.

‪Car que ces gens si prompts à dégainer “les heures les plus sombres” ne s’inquiètent pas du cumul actuel d’antiparlementarisme, d’anti-“élites”, d’hostilité nationaliste à l’Europe, de violence aveugle et nihiliste et d’antisémitisme me laisse sur le cul...

Pour autant, l’idée d’interdire les insultes antisionistes est évidemment absurde, l’ambiguïté du propos ne pouvant pas être combattue de cette manière. Je suis trop libéral pour trouver normal d’interdire la connerie de toute manière. Celle d'Aude Lancelin et de Thomas Guénolé comprise.

‪PS : je termine cette petite intervention matutinale en précisant que je n’irai pas à ce rassemblement bidon, opportuniste et sans objet de ce soir. Que Hamon et Mélenchon battent le pavé ensemble avant de retourner brosser leurs propres "antisionistes" dans le sens du poil pour grapiller trois voix.