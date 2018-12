Dans cette émission, en partenariat avec Atlantico, Storiavoce s'arrête sur un personnage dont on se souvient généralement pour son Utopie et sa mort tragique. Marie Barral-Baron, historienne, revient sur la complexité de ce personnage haut en couleur. Elle est interrogée par Christophe Dickès.

Pourquoi Thomas More n’a pas grand chose à voir avec les utopistes modernes

Mouvement intellectuel majeur de l’histoire de la Renaissance, la République des Lettres constitue une nouvelle série de nos Cours d'Histoire. Marie Barral-Baron évoque dans ce deuxième volet la figure de Thomas More. Personnage le plus souvent “réduit” à son martyr et à son ouvrage Utopia, qui était véritablement le consieller d’Henri VIII?. Interrogée par Christophe Dickès, Marie Barral-Baron répond aux questions suivantes:

Qui était Thomas More ?

Quelle a été sa contribution à la pensée humaniste ?

On sait qu’il fut très proche d’Erasme. Qu’est ce qui rapprochait et éloignait les deux hommes ?

Quelle fut sa réaction par rapport à la Réforme ?

Dans le contexte religieux très particulier de l’Angleterre, comment a-t-il réagi à la rupture d’Henri VIII avec le pape ?

Pourquoi sa mort a-t-elle donné naissance à une légende ?

Pourquoi la figure de More a-t-elle été récupérée par les marxistes?

L’invitée : Spécialiste du XVIe siècle, Marie Barral-Baron est maître de conférence en histoire moderne à l’université de Franche-Comté. Elle a consacré sa thèse à Érasme en mettant en lumière le drame qui marque toute la fin de sa vie. L’humaniste rêvait d’un nouvel âge d’or chrétien, grâce à la redécouverte des sources vives de l’Écriture. Mais l’Europe se déchire avec la Réforme protestante. Voilà ce que raconte L’Enfer d’Erasme. L’humaniste chrétien face à l’histoire, paru chez Droz en 2014, qui a reçu le Prix Mgr Marcel de l’Académie Française. Elle avait déjà évoqué Erasme, personnage incontournable, dans une précédente émission.