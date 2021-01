Le maire de Neuilly-sur-Seine déplore que les quantités de vaccins annoncées ne soient pas au rendez-vous

Douche froide pour le maire de Neuilly, Jean-Claude Fromantin, qui espérait pouvoir vacciner 1.500 à 2.000 personnes par semaine au minimum, selon les informations fournies par le ministère de la Santé.

Mais finalement sa commune devra se contenter de 420 doses de vaccins hebdomadaires "Quand on annonce un dispositif de vaccination pour les plus de 75 ans sur tout le territoire national, j'ose espérer que l'on a les approvisionnements en face. mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'on a pas les doses nécessaires. la gestion des approvisionnements semble totalement inapte face à nos besoins"

A Neuilly le centre de communication a reçu plus de 12.000 appels en une journée pour 1.800 rendez-vous disponibles. Il faudra donc rappeler des personnes qui avaient pris rendez-vous pour les reporter plus tard dans les semaines à venir indique un responsable de la mairie.

Au rythme désormais prévu, la vaccination des 7.000 habitants de Neuilly âgés de plus de 75 ans pourrait prendre un peu plus de quatre mois selon BFM TV.