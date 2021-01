Nouvelle colère d'Emmanuel Macron, cette fois contre certains ministres

Mercrdi dernier, lors du conseil dehttps://www.lexpress.fr/actualite/politique/les-coleres-de-macron-episode-36-le-president-contre-ses-ministres-bavards_2142746.htmls ministres, Emmanuel Macron s'est mis en colère selon l'Express. Il a visé plus particulièrement "ceux qui font état des conversations en conseil des ministres".

Le président ne voudrait pas que les membres du gouvernement remettent en cause la stratégie vaccinale, ni qu'ils lancent publiquement des chiffres sortis de nulle part sur les objectifs. L'Express ajoute : "Il ne supporte pas, il ne supporte plus ceux qu'il appelle "les tireurs couchés", selon l'une de ses expressions fétiches."

Mais ajoute l'Express, Macron ne s'en est pas pris à Bruno Le Maire. Certains le regrettent car "plusieurs ministres s'agacent que l'un d'eux, et pas le moindre, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, ait publié ce jeudi dans la majestueuse collection blanche de Gallimard ses Mémoires provisoires intitulés 'L'ange et la bête' ".