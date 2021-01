Affaire Olivier Duhamel : le préfet Marc Guillaume démissionne de Sciences Po et de plusieurs institutions

Marc Guillaume, actuel préfet d'Ile-de-France, a annoncé dans un communiqué, mercredi 13 janvier, sa démission des fonctions occupées dans "des établissements" où il a "travaillé avec Olivier Duhamel". Il tient à préciser qu'il n'avait pas été informé des accusations d'inceste contre Olivier Duhamel.

Marc Guillaume va quitter ses responsabilités en tant que codirecteur de la revue Pouvoirs, fondée par Olivier Duhamel, de vice-président du club du Siècle, présidé par l'universitaire, et de membre du conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), dirigée par Olivier Duhamel, et qui gère Sciences Po Paris.

Marc Guillaume a publié un communiqué :

"Fréquentant Olivier Duhamel depuis des années, je me sens trahi et condamne absolument ces actes. J'ignorais totalement l'existence de tels crimes avant la parution de ce livre et des articles l'annonçant".

L'annonce de Marc Guillaume intervient alors que le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques doit désigner un président par intérim, pour remplacer Olivier Duhamel.