Plus de 600.000 morts en Angleterre et au Pays de Galles en 2020, un total jamais atteint depuis la grippe espagnole de 1918

Plus de 600000 personnes sont mortes en Angleterre et au Pays de Galles en 2020 ... le total annuel le plus élevé depuis la pandémie de grippe espagnole de 1918 - et cela dépasse même l'année du Blitz au début de la Seconde Guerre mondiale indique le Daily Mail.

Il y a eu 608 002 décès en Angleterre et au Pays de Galles l'année dernière,

Le taux de mortalité - le nombre de décès pour 1 000 personnes - a bondi de 12,1% l'an dernier : dans 77 700 des cas le virus était mentionné sur le certificat de décès.

Les décès de l'année de Covid ont même dépassé en nombre ceux de 1940, l'année du Blitz, lorsque les taux de mortalité ont bondi alors que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans les bombardements.