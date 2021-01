© ludovic MARIN / POOL / AFP © ludovic MARIN / POOL / AFP © ludovic MARIN / POOL / AFP

Gestes barrières Covid-19 : Jean Castex a tenu à saluer le bon comportement des Français pendant les fêtes Avec Atlantico Rédaction Devant les députés LREM, le Premier ministre a souligné l’attitude exemplaire des Français durant la période des fêtes de fin d’année sur la question du respect des gestes barrières. Jean Castex s'est également félicité que la France puisse se prévaloir du « taux de positivité le plus bas d'Europe » et du nombre de tests le plus élevé du continent.

Devant les députés LREM, le Premier ministre a souligné l’attitude exemplaire des Français durant la période des fêtes de fin d’année sur la question du respect des gestes barrières. Jean Castex s'est également félicité que la France puisse se prévaloir du « taux de positivité le plus bas d'Europe » et du nombre de tests le plus élevé du continent.