Inquiétudes à Marseille après la découverte d'un cluster du variant britannique du coronavirus

L'inquiétude est grande à Marseille, après la découverte d'un "cluster familial élargi" du variant britannique du coronavirus. "Il se passe quelque chose à Marseille et il faut agir vite", a alerté Benoît Payan, actuel maire de la cité phocéenne, lors d'une conférence de presse dimanche 10 janvier.

À l’origine de ce cluster, une famille de cinq personnes résidant habituellement au Royaume-Uni, venue passer les fêtes dans le sud de la France, repartie depuis. 45 cas contacts de cette famille ont été testés : 23 sont positifs au Covid dont 7 au variant britannique. D’après La Provence, quatre arrondissements marseillais sont particulièrement concernés : 7e, 8e, 9e et 12e.

L'alerte a été donnée par l'IHU Méditerranée Infection de Marseille après l'analyse d'un test effectué le 31 décembre dernier. Dès la découverte de ce variant britannique, considéré comme 70% plus contagieux, les autorités sanitaires ont cherché à établir le plus rapidement possible les cas contacts avant qu'il ne se transmette plus parmi la population.

Des analyses complémentaires sont encore en cours. L'agence régionale de santé PACA donnera plus d'informations ce lundi 11 janvier.

La ville de Marseille poursuit "les investigations pour identifier d'autres éventuels cas contacts et permettre de les dépister". La ville se tient prête à décontaminer le centre-ville et à mener un dépistage massif de la population comme l'a fait la ville de Bagneux dans les Hauts-de-Seine.