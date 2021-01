Twitter a suspendu définitivement Donald Trump

Donald Trump a perdu son principal outil de communication. Le réseau social Twitter a décidé, le 8 janvier, de supprimer définitivement son compte aux 88 millions d'abonnés. Twitter a justifié cette décision par le "risque de nouvelles incitations à la violence" et les transgressions antérieures de Trump.

"Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement fait savoir mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter pourraient entraîner cette même ligne de conduite", a écrit Twitter. "Nous avons clairement indiqué, il y a des années, que ces comptes ne sont pas au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence", poursuit le réseau social qui assure que le président américain ne pourra pas contourner l'interdiction de Twitter en créant un nouveau compte ou en utilisant un alias.

Après la suspension de son compte, Donald Trump a passé la soirée à tenter de publier des messages sur d'autres comptes, sans succès. Il a ainsi utilisé, au lieu de son compte personnel, le compte officiel du président américain, @POTUS (qui n'a pas été banni et qu'il n'utilisait pas) pour écrire : "Comme je l'annonçait depuis longtemps, Twitter est allé de plus en plus loin pour entraver la liberté d'expression, et ce soir, les employés de Twitter se sont entendu avec les démocrates et la Gauche radicale en suspendant mon compte de leur plate-forme, pour me faire taire, en même temps que VOUS, les 75 millions de grands patriotes qui avez voté pour moi."

"J'avais prédit que cela allait arriver. Nous avons négocié avec plusieurs autres sites, et allons faire bientôt une grande annonce, tout en examinant la possibilité de créer notre propre plate-forme dans un avenir proche. Nous ne nous laisserons pas réduire au SILENCE ! Twitter ne défend pas la liberté d'expression. Twitter est une plate-forme qui fait la promotion de la gauche radicale et où les individus les plus néfastes peuvent parler librement" a-t-il poursuivi dans des messages depuis censurés par Twitter.