Washington : Donald Trump annonce qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de son successeur, Joe Biden

Nouveau coup de théâtre dans le cadre de la vie politique américaine et dans la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. Le protocole de la cérémonie du 20 janvier sera perturbé et historique suite au choix et à l’attitude de Donald Trump.

Donald Trump a indiqué ce vendredi qu’il refusait d'être présent et de participer à la cérémonie d’investiture de son successeur, le démocrate Joe Biden.

L’actuel locataire de la Maison Blanche s’est exprimé sur Twitter :

« A tous ceux qui ont posé la question, je n'assisterai pas à la prestation de serment le 20 janvier ».

Le Congrès américain a officiellement certifié les résultats du scrutin du 3 novembre. Donald Trump a publié un message d’apaisement sur Twitter dans une vidéo, après les violences et la mobilisation d’une foule impressionnante de partisans de Donald Trump au cœur du Capitole.

Comme le précise sur Twitter le correspondant du New York Times à la Maison Blanche, Donald Trump devient donc le premier président sortant à ne pas prêter serment à son successeur depuis Andrew Johnson. L'actuel locataire de la Maison Blanche sera le quatrième président à boycotter la cérémonie d'investiture de son successeur, après John Adams (1801), John Quincy Adams (1829) et Andrew Johnson (1869).

Deux membres de l'administration Trump ont démissionné, jeudi 7 janvier, au lendemain des émeutes au Capitole survenues mercredi à Washington. Il s'agit des secrétaires d'Etat aux Transports et à l'Education.

Steven Sund, le chef de la police du Capitole, a présenté sa démission, dans une lettre datée de jeudi, adressée à ses supérieurs hiérarchiques et rendue publique par une journaliste de Politico.

La démocratie américaine semble plus que jamais divisée à quelques jours de la cérémonie d’investiture de Joe Biden.