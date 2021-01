Selon un sondage Harris Interactive pour LCI, plus de la moitié des Français indiquent désormais qu'ils se feront vacciner contre le Covid-19

Selon un sondage Harris Interactive pour LCI, réalisé ce jeudi après les annonces de Jean Castex, plus d'un Français sur deux souhaite désormais se faire vacciner contre le Covid-19. Une hausse de 11 points en un mois indique LCI.

Ce chiffre montre une hausse notable par rapport au dernier sondage en date du 9 décembre, au cours duquel moins d'un Français sur deux (45%) souhaitait recevoir une dose de vaccin.

Pour autant, si à peine plus d’un Français sur deux indique avoir d’intention de se faire vacciner, plus des deux tiers se montrent critiques lorsqu’ils évoquent la campagne de vaccination en estimant qu’elle se déroule trop lentement précise Harris Interactive.

Plus de six Français sur dix estiment que la vaccination devrait en priorité être ouverte aux Français volontaires et ce quel que soit leur âge ou leur état de santé quand quatre personnes interrogées sur dix considèrent qu’elle devrait être réservée aux personnes les plus fragiles uniquement.

Enquête réalisée en ligne le 7 janvier 2021, après la conférence de presse du Premier ministre.

Échantillon de 1439 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).