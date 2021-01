Quatre enseignants sur dix se sont déjà autocensurés dans leur enseignement des questions religieuses pour éviter des incidents dans leur classe

L'autocensure est en hausse dans le système scolaire français selon une enquête Ifop pour la fondation Jean-Jaurès et "Charlie Hebdo" publiée mercredi : "49 % des enseignants interrogés affirment s’être déjà autocensurés dans leur enseignement des questions religieuses durant leur carrière afin de ne pas provoquer de possibles incidents dans leur classe, soit 13 points supplémentaires depuis 2018"

"49 % des enseignants interrogés affirment s’être déjà autocensurés dans leur enseignement des questions religieuses durant leur carrière afin de ne pas provoquer de possibles incidents dans leur classe, soit 13 points supplémentaires depuis 2018 ;En ce qui concerne les incidents liés à la contestation du principe de laïcité, 40 % des professeurs avouent avoir connu des incidents en matière de questions de restauration scolaire, une augmentation de 5 points depuis 2018" selon la fondation Jean-Jaurès.

59 % des enseignants disent avoir déjà observé de la part d’élèves de leur établissement actuel au moins une fois une forme de séparatisme religieux. Cette dernière peut ainsi prendre la forme d’absences des jeunes filles à des cours de natation, avec ou sans certificat (45 %), de demandes à ce qu’aucune viande ne soit servie avec les légumes dans les assiettes d’élèves (35 %) ou encore de refus d’entrer dans des lieux à caractère religieux (type église) lors de sorties scolaires (28 %).

"Finalement, seulement trois quarts des professeurs interrogés (75 %) soutiennent l’acte de Samuel Paty d’avoir fait un cours sur la liberté d’expression en s’appuyant sur des caricatures de presse, 9 % pensant qu’il a eu tort et 16 % préfèrant ne pas se prononcer" ajoute la fondation.

Etude Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Charlie Hebdo, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 10 au 17 décembre 2020 auprès d’un échantillon de 801 personnes, représentatif des enseignants des premier et second degrés en France métropolitaine