Olivier Véran annonce de nouvelles mesures pour accélérer la vaccination, et les Français qui souhaitent se faire vacciner pourront s'inscrire

"Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application 'TousAntiCovid'; pour que les Français qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s'inscrire et puissent prendre des rendez-vous", a indiqué le ministre de la Santé mardi matin sur RTL.

Les détails de cette future inscription seront annoncé, au cours d'une conférence presse prévue jeudi.

Par ailleurs Olivier Véran a annoncé la vaccination des pompiers et des aides à domicile de plus de 50 ans, tandis que les personnes âgées de plus de 75 ans non-résidents d'Ehpad y auront accès avant la fin du mois de janvier.

Le ministre a aussi évoqué l'arrivée d'un autre vaccin américain : "Nous aurons bientôt 500.000 doses de Moderna par mois et nous sommes à l'affut d'autres vaccins pour pouvoir protéger les Français".

Olivier Véran a aussi expliqué "qu'entre 10 et 15 cas du variant anglais ont été répertoriés sur le territoire français. "C'est heureusement pas beaucoup, je touche du bois (...) C'est un variant qui nous inquiète et pour lequel nous déployons des moyens logistiques importants".