Le politologue Olivier Duhamel, accusé d'inceste sur son beau-fils âgé de 13 ans dans un livre qui paraît jeudi, a démissionné de toutes ses fonctions

Coup de tonnerre dans Paris : dans un livre à paraître jeudi, le politologue Olivier Duhamel est accusé, par sa belle-fille (interview dans l'Obs), d'avoir agressé sexuellement son beau-fils, âgé de 13 ans, pendant plusieurs années. Le scandale est d'autant plus grand que Duhamel est un homme de pouvoir rappelle Le Monde : "A 70 ans, le constitutionnaliste règne sur la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), qui finance Sciences Po et dont le conseil d’administration est l’un des lieux d’influence les plus verrouillés du monde universitaire."

Duhamel préside aussi Le Siècle, ce club prestigieux – et très masculin – où se retrouve l’élite française, sans oublier qu'il "coanime aussi chaque samedi sur Europe 1 l’émission « Mediapolis » et commente l’actualité politique sur les plateaux de la chaîne LCI". Duhamel a annoncé hier sur Twitter avoir démissionné de toutes ses fonctions, suite à "des attaques personnelles" mais refusé de répondre aux médias.

Le Monde cite les noms de personnalités de "la gauche culturelle" qui entouraient cette famille recomposée : "le philosophe Luc Ferry (les premières années), la productrice Fabienne Servan-Schreiber, le documentariste et historien Patrick Rotman et son frère Michel, le professeur Mario Bettati, théoricien du droit d’ingérence humanitaire, Janine Mossuz-Lavau, pilier de Sciences Po, mais aussi l’avocat pénaliste Jean Veil (dont Olivier Duhamel est désormais l’associé, au sein de son cabinet) et l’ex-ministre socialiste de la justice Elisabeth Guigou – future présidente de la commission sur les violences sexuelles commises contre les enfants, créée en 2020."

"Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé", a réagi Bernard Kouchner dans un communiqué transmis par son avocate Maryline Lugosi. "J’admire le courage de ma fille Camille",

De son côté, Olivier Duhamel se tait.