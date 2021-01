Dans une série de tweets, le ministre de la Santé a annoncé une accélération du rythme des vaccinations dont il a vainement tenté de justifier la lenteur

Le gouvernement va changer de braquet dans le rythme de la campagne de vaccination a annoncé hier, le ministre de la Santé. Une campagne dont la lenteur a été unanimement critiquée par des politiques de droite et de gauche, et, même, aussi par l'académie de médecine.

Les chiffres sont en effet cruels, alors que tous les pays de l'Union Européenne ont reçu un lot de vaccin en même temps, hier 31 décembre on voquait 332 vaccinations en France, contre près de 24.000 au Danemark, près de 27.000 au Portugal, plus de 131.000 en Allemagne, et près d'un million en Grande-Bretagne.

"'D'autres, comme la Belgique ou les Pays-Bas, n'ont pas encore démarré" indique Olivier Véran tentant de souligner que nous ne sommes pas seuls en queue de peloton, mais cela ne justifie en rien la situation dans l'Hexagone.

Le ministre de la Santé a aussi mis en avant le fait que le Comité Consultatif National d'Ethique "Le CCNE demande que chaque personne vaccinée ait donné un consentement éclairé, à l'issue d'une visite médicale."

Et enfin, il a tenté de rejeter une partie de cette lenteur sur les Ehpad : "Les responsables des ehpads nous ont demandé un peu de temps pour tout organiser dans de bonnes conditions de sécurité."

Avant de finalement annoncer un chagement total : "Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins" ce qui semblait être prévu seulement dans un mois.

Et enfin, Véran a ajouté : "avant la début février, de 1ers centres de vaccination ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc. "