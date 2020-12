Les dirigeants de l'Union européenne ont officiellement signé l'accord post-Brexit

Une nouvelle page se tourne dans le dossier du Brexit. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue du Conseil européen, Charles Michel, ont officiellement signé ce mercredi 30 décembre l'accord commercial post-Brexit conclu avec Londres. Cet accord va permettre d’encadrer la rupture historique, qui doit entrer en vigueur jeudi à 23h00 GMT.

Les deux dirigeants ont signé ces textes devant les caméras et les photographes. Les documents ont ensuite été acheminés par un avion de la Royal Air Force à Londres pour être également paraphés par le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

A l'occasion de cette signature officielle, Ursula von der Leyen a publié un message sur Twitter :

« Cela a été un long chemin. Il est temps désormais de laisser le Brexit derrière nous. Notre avenir se construit en Europe ».

Le texte de 1.246 pages, conclu la veille de Noël a permis d’éviter le spectre du « no deal ».

Après 47 ans d'intégration européenne et plus de quatre ans de mobilisation et d’efforts après le référendum du Brexit, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. Le Royaume-Uni va officiellement quitter le marché unique européen, l'union douanière et le programme d'échanges d'étudiants Erasmus.