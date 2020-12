31 décembre 2020 : Gérald Darmanin précise que « 100.000 policiers et gendarmes seront exceptionnellement mobilisés »

Le soir du 31 décembre « 100.000 policiers et gendarmes seront exceptionnellement mobilisés » pour faire respecter le couvre-feu et éviter les rassemblements non autorisés, selon des précisions de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur demande notamment aux préfets de prendre des mesures pour lutter en « priorité » contre les « rassemblements non autorisés » et les « violences urbaines » d'ici la fin de l'année, en particulier pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Ces précisions et ces consignes émanent d'une note consultée ce mardi par la rédaction du Figaro.

Gérald Darmanin aurait demandé aux préfets de mettre en place des dispositifs de contrôle « visibles » dès l'entrée en vigueur du couvre-feu à 20 heures et de concentrer l'action des forces de l'ordre « dans les centres-villes et les quartiers et les zones sensibles les plus sujets à ces phénomènes [afin] de vous assurer de l'affirmation de l'autorité de l'État en chaque point du territoire national ».

Gérald Darmanin demande aussi aux préfets de prendre « à chaque fois que possible » des « arrêtés d'interdiction de vente de combustibles dans des contenants transportables » ou « de vente d'alcool à emporter ».

Il appelle également à mener des « opérations de contrôle et de sensibilisation » auprès « des revendeurs d'artifices » et à solliciter des réquisitions auprès des procureurs pour effectuer des « contrôles d'identité appropriés » et des « fouilles de véhicules » pour « s'assurer de l'absence de transport d'éléments dangereux susceptibles d'être utilisés contre les forces de sécurité intérieure ».

Le ministre de l’Intérieur suggère de ne pas communiquer localement sur les incendies de véhicules, afin d’« éviter tout phénomène de « compétition » ».