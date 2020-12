Covid-19 : la France « championne du monde » des réfractaires au vaccin ?

Alors que les campagnes de vaccination se multiplient à travers la planète, seuls 4 Français sur 10 souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19, d’après un sondage publié le mardi 29 décembre. La France décroche donc la place de « championne du monde » des pays réfractaires, devant la Russie et l'Afrique du Sud.

40% des Français accepteraient de se faire vacciner contre la Covid-19, selon les résultats de cette étude Ipsos Global Advisor en partenariat avec le Forum économique mondial. Ce pourcentage est en large baisse par rapport à la précédente étude publiée en octobre (54% prêts à se faire vacciner) et en août (59%).

Les derniers chiffres de Santé Publique France dévoilés au début du mois de décembre faisaient également état d'une baisse de l'intention vaccinale.

D’après l'étude Ipsos Global Advisor, seuls 43% des Russes sont prêts à se faire vacciner et 53% des Sud-Africains derrière le Japon (60%), l'Italie et l'Espagne (62%), puis l'Allemagne (65%).

La Chine est en tête des pays où les personnes interrogées sont les plus disposées et enclines à se faire vacciner (80%), devant le Brésil (78%) et le Royaume-Uni (77%).

Les Etats-Unis sont le seul pays où les intentions de vaccination sont en hausse (69% ce 29 décembre, 64% en octobre).

Dans les 15 pays concernés par le sondage, la raison principale évoquée par les personnes réticentes à se faire vacciner est la peur des effets secondaires (80% en Corée du Sud, 76% au Japon, 72% en France). Le doute sur l'efficacité est la deuxième raison dans de nombreux pays et le fait de ne pas se sentir à risque. En France, 14% des personnes interrogées se disent anti-vaccins de manière générale.

L'étude a été réalisée dans 15 pays via la plateforme en ligne d'Ipsos Global Advisor entre le 17 et le 20 décembre auprès de 13.542 adultes (dont environ un millier en France, âgés de 18 à 74 ans).