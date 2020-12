Mali : trois soldats français ont été tués en opération

Trois soldats français ont été tués en opération au Mali ce lundi 28 décembre, alors que leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif dans la région de Hombori, selon les précisions de l'Elysée.

Ils appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse.

« Le président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires, morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission. Il s'associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation », selon le communiqué de l'Elysée.

En septembre dernier, deux soldats français avaient également été tués par un engin explosif au Mali.