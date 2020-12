Présidentielle : Olivier Faure n'est pas favorable à une primaire au sein de la gauche et des écologistes

Interrogé par le Parisien sur d'éventuelles primaires au sein de la gauche et des écologistes pour désigner un candidat commun pour la prochaine élection présidentielle, Olivier Faure (PS) estime que ce n'est pas "le système le plus efficace" car on on choisit en même temps le candidat et le projet, ce qui ne félicite pas l'émergence d'un programme commun.

Mais il ajoute aussi "on ne peut pas passer son temps à dire qu'il y a urgence pour le climat, et continuer à se diviser". Il emploie une formule choc "Ras le bol du 'Tout à l'égo'

Il considère qu'Anne Hidalgo ferait une excellente candidate, mais veut d'bord parler du projet, et seulement ensuite trouver qui va l'incarner.