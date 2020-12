Fin d'isolement pour Emmanuel Macron qui va bientôt pouvoir rentrer chez lui

Cela fait une semaine que le président est confiné dans le pavillon de chasse de La Lanterne pour se rétablir. Une semaine après avoir été testé au nouveau coronavirus, Emmanuel Macron « ne présente plus à ce jour de symptôme » et « l’isolement du président de la République peut donc s’arrêter au terme de sept jours », a annoncé l’Elysée jeudi 24 décembre.

Durant cette semaine, la présidence a indiqué que les symptômes de M. Macron ont été la toux, de la fièvre et des courbatures. On ne sait pas encore, s'il est revenu à l'Élysée, ni où il allait passer les fêtes de Noël car ces ces informations demeurent privées selon l'Élysée. Dans un communiqué, le président souhaite aux Français de joyeuses fêtes et « tient, à quelques heures de Noël, à rappeler l’importance des gestes barrières » et de « la limitation du nombre de contacts quotidiens face à cette épidémie.