C'est chose faite : le vaccin de Pfizer/BioNTech est autorisé officiellement en France

Nous l'attendions tous et le voici enfin validé par la Haute Autorité de santé. Quoi qu'en disent les réticents, le vaccin va pouvoir commencer à être inoculé sur la population car il s'agissait de la dernière étape réglementaire. Ce jeudi 24 décembre, l'autorité a donné son accord sur l'utilisation du vaccin sur le territoire chez les personnes de 16 ans et plus. Son efficacité et son profil de tolérance a été jugé satisfaisante.

La campagne de vaccination débutera ce dimanche avec pour objectif de « réduire la mortalité et les formes sévères » de la maladie et de « préserver le système de santé en France ». Peu d'effets indésirables sont à signaler pour le moment hormis la douleur au moment de l'injection. Olivier Véran a déclaré sur Twitter que « La France a fait le choix d’une vaccination progressive, privilégiant en premier lieu les personnes les plus à risque (…), et fondée sur leur consentement. Nous ne confondons pas vitesse et précipitation ». Il rappelle alors que la vaccination ne sera pas obligatoire et qu'il n'y a pas d'inquiètude à avoir à ce propos.

Toutefois, « cet avis sera revu en fonction de l’évolution des connaissances, notamment au regard des résultats complets des essais de phase 3 » toujours selon la HAS.