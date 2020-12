Les restaurants et les hôtels resteront ouverts à Monaco pour les fêtes de fin d’année

Tel le village d’Astérix et ses irréductibles Gaulois, la principauté de Monaco vit une situation particulière par rapport à la France et aux villes avoisinantes. La principauté a fait le choix d’adopter un couvre-feu et non un confinement total. Alors qu’en France les restaurateurs et les patrons de bars et de discothèques sont durement touchés par les fermetures liées aux restrictions sanitaires face à la pandémie de Covid-19, certains établissements situés en principauté de Monaco bénéficient de mesures alternatives, selon des informations de CNews. Les restaurants situés à Monaco peuvent en effet rester ouverts le 24 décembre, jusqu’à 21h30. Le soir du 24 décembre, le couvre-feu (en vigueur entre 20h et 6h jusqu’au 15 janvier) sera élargi jusqu’à 23h30. Cette situation s'était déjà présentée en début du second confinement, selon des révélations du Midi Libre. A Monaco, il n'y avait pas de confinement mais seulement un couvre-feu à partir de 20 h, avec une exception jusqu'à 22 h pour les clients des restaurants.

Lors du réveillon du 31 décembre, les restaurants bénéficieront d’une dérogation exceptionnelle de fermeture à 22h30 en principauté de Monaco. Pour les jours de Noël et de l’an, les restaurants peuvent élargir le service de midi jusque 16h, au lieu de 15h.

Les salles de jeux sont également autorisées à rester ouvertes le 31 décembre jusqu’à 22h30 à Monaco.

Les bars en revanche sont les grands perdants à Monaco. Ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Des contrôles d’accès à la principauté seront effectués à partir de 19h le 31 décembre. Seuls les résidents, ceux qui travaillent ou les visiteurs possédant une réservation hôtelière pourront y accéder.

756 personnes ont été touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire en principauté de Monaco.

De nombreux Français n'hésitent pas à se rendre à Monaco pour profiter des restaurants qui sont ouverts.