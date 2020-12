Etats-Unis : le ministère de la Justice va poursuivre Walmart, accusé d'avoir alimenté la crise des opiacés

Le ministère américain de la Justice va poursuivre Walmart. Le géant de la distribution est accusé d'avoir alimenté la crise des opiacés aux Etats-Unis. Le département demande « des sanctions au civil qui pourraient se solder en milliards de dollars ».

La dépendance aux médicaments opiacés a fait près de 450.000 morts aux Etats-Unis entre 1999 et 2018, selon les estimations des centres de prévention des maladies.

Le ministère affirme que Walmart « a distribué illégalement des substances réglementées et sous ordonnance au plus fort de la crise des opiacés » dans les pharmacies que le groupe exploite à travers les Etats-Unis.

Jeffrey Bossert Clark, procureur général adjoint par intérim, a été cité dans un communiqué :

« Etant l'une des plus grandes chaînes de pharmacie et l'un des plus grands distributeurs de médicaments du pays, Walmart avait la responsabilité et les moyens d'aider à prévenir le détournement d'opiacés. Au lieu de cela, et pendant des années, [le groupe] a fait le contraire : accepter des milliers d'ordonnances invalides dans ses pharmacies et omettre de signaler les ordonnances suspectes d'opiacés. [...] Ce comportement illégal a contribué à l'épidémie d'abus d'opiacés à travers les Etats-Unis ».

Walmart a réagi en précisant que les poursuites du ministère de la Justice étaient « entachées par des violations éthiques historiques et que ce procès invente une théorie juridique qui force, de manière illégale, les pharmaciens à se placer entre les patients et leurs docteurs, qui est truffé d'erreurs factuelles et qui sélectionne des documents en les sortant de leur contexte ».