Chez LR : débats houleux en vue pour la nouvelle méthode de désignation de leur candidat en 2022

Pour Christian Jacob c'est niet, la question du candidat pour 2022 ne doit pas être ouverte avant l'été prochain alors que pour Bruno Retailleau, il faut une méthode de départage et vite. La désignation de leur champion pour la prochaine présidentielle est un sujet essentiel dans l'avenir du parti. Le système de la primaire ouverte à tous y est fortement décriée au sein du parti magré son inscription dans le texte fondateur.

Réformer les statuts des partis est une procédure lourde et elle nécessite l'approbation des adéhrents lors d'un congrès. Un congrès dématérialisé sera convoqué au début d'année par la direction de LR mais pour le moment le système de désignation du candidat n'est pas prévu au programme. Christian Jacob pourrait demander aux militants de s'exprimer car il ferait tout pour qu'un candidat se dégage naturellement pour la présidentielle à la manière de l'UMP.

Cela fait quelque temps que le patron de LR souhaite que le dossier sur « la méthode de départage » ne soit pas ouvert avant les régionales et départementales 2021 mais aujourd'hui lors du bureau politique Bruno Retailleau, l'un des plus fervents défenseurs d'un processus ouvert, devrait aborder le sujet afin de parasiter le plan de M. Jacob. Un vote pourrait alors être organisé lors de cette réunion afin que le calendrier des priorités soit validé une bonne fois pour toute. Entre ces deux cadres, Gérard Larcher tente de faire le pacificateur et travaille de son côté à une nouvelle méthode de départage qui serait présentée au printemps. Un autre candidat non déclaté, Xavier Bertrand, lui a déjà annoncé son camp en ne voulant pas de "filtre' entre ses idées et le peuple.