Anne Hidalgo s'insurge, la ville de Paris doit payer une amende pour avoir nommé trop de femmes directrices à la ville

Pour Anne Hidalgo, cette amende est absurde et pourtant c'est la réalité, la parité hommes/femmes n'a pas été respecté. En 2018, la ville de Paris a nommé 11 femmes contre seulement 5 hommes à des postes de direction. Le ministère de la Fonction Publique a donc relevé cette infraction et a infligé une amende de 90 000 euros à la municipalité.

Lors du conseil municipal de Paris qui a eu lieu le mardi 15 décembre, Anne Hidalgo a qualifié cette amende "d'absurde, injuste, irresponsable et dangereuse" et à la manière d'une saillie de Michel Audiard elle a critiqué la bureacratie française : "Ce qui est beau avec la bureaucratie, c'est qu'elle ne connaît absolument pas le discernement et donc elle ose tout.". En réaction, elle a annoncé vouloir se rendre en personne au ministère de la Fonction Publique pour remettre le chèque à la ministre Amélie de Montchalin.

La ville de Paris a été sanctionnée pour l'année 2018 car une loi de de 2019 a supprimé les sanctions pour les employeurs nommant trop d'hommes ou de femmes, si cela ne conduit pas à un déséquilibre général mais elle n'est pas rétroactive. Anne Hidalgo et son équipe devront donc payer pour leur infraction passée.