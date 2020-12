Après les attestations du confinement, découvrez celles du couvre-feu

Cela aura duré plus d'un mois mais nous ne sommes pas toujours sortis du régime des attestation. Dès ce mardi 15 décembre à partir de 20 h, c'est tout le monde chez soi et les dérogations seont limitées. Suite à la prise de parole du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmnin a précisé qu'à partir de cette date les déplacements en journée se feront sans attestation et les voyages entre les différentes régions seront possibles. En revanche, les déplacements sont interdits de 20 h à 6 h du matin.

Néanmoins, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont autorisés et notamment ceux qui travaillent de nuit. Pour les autres motifs de dérogation, il y a les déplacements pour raison de santé comme se rendre à l'hôpital, en consultation urgente ou dans une pharmacie, les motifs familiaux impérieux, la garde d'enfants ou porter assistance à des personnes vulnérables. Les propriétaires d'animaux de compagnies seront heureux d'apprendre qu'ils sont autorisés à promener leur chien mais les joggeurs eux devront s'équiper d'un tapis de course pour leur balade nocture car elle n'est pas autorisée. La seule entorse sera la nuit du 24 au 25 décembre où le couvre-feu ne sera pas appliquée afin que les familles se retrouvent.

Le montant de l'amende pour non-respect du couvre-feu sera de 135 euros. Munissez vous bien de l'attestation à télécharger sur ce lien car le ministre de l'Intérieur a annoncé que les contrôles seraient renforcés et qu'il "n'y aura pas de consignes d'indulgence".