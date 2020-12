Jean Castex adopte une ligne dure et dénonce "l’ennemi de la République" : "une idéologie politique qui s’appelle l’islamisme radical"

Alors que le projet de loi « confortant les principes républicains » devait être présenté en conseil des ministres, mercredi 9 décembre, Jean Castex défend une ligne dure note Le Monde qui l'a interviewé.

Quand le quotidien du soir lui demande pourquoi le projet de loi ne vise pas explicitement le « séparatisme islamiste », le Premier ministre répond "Il n’y a pas que ça dans ce texte. Mais l’ennemi de la République, c’est une idéologie politique qui s’appelle l’islamisme radical, qui a l’objectif de diviser les Français entre eux."

Castex ajoute : "Nous ne ferons jamais l’amalgame entre l’islamisme radical et les musulmans ; je crois d’ailleurs que ces derniers figurent parmi les premières victimes de cette idéologie."

Et sur l'article 24, le Premier ministre reconnaît : "Acceptons que nous ayons été mal compris, et qu’on se soit donc mal exprimés. Une maladresse a été commise, celle d’avoir voulu modifier – encore une fois de parfaite bonne foi – la loi de 1881 sur la liberté de la presse, alors que notre seul but était de protéger les agents des forces de l’ordre quand ils sont personnellement mis en danger sur les réseaux sociaux."