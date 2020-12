Les quatre policiers mis en cause dans l'agression de Michel Zecler recevront une aide de l'État

Mis en examen pour avoir roué de coups le producteur de musique Michel Zecler, les quatre policiers bénéficieront d'une aide de l'État. Le minisère de l'Intérieur a confirmé la décision par la prefecture. Cette aide est accordée aux fonctionnaires qui s'exposent à des frais d'avocats en justice, elle assure aux agents une prise en charge des frais de justice par la collectivité publique et symbolise l'expression de la solidarité nationale.

Cette dernière n'est pas automatique et les quatre policiers doivent déposer un dossier examiné ensuite par leur hiérarchie. Le cabinet du ministre de l'Intéieur Gérald Darmanin précise que cela n'a rien d'exceptionnel et que «La protection fonctionnelle avait été aussi octroyée dans des affaires récentes où des policiers et gendarmes ont été mis en causes». Dans le cas de l'affaire Zecler, l'administration considère qu'un doute subsiste quant au caractère légitime des violences commises par les quatre policiers. Si une faute avérée est reconnue, la préfecture de police de Paris, serait en droit de réclamer le remboursement des frais de justice engagés.

Rappelons que tant que les conclusions des enquêtes n'ont pas été rendues, ces quatre agents restent présumés innocents.