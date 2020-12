Emmanuel Macron annonce un "Beauvau de la sécurité" réunissant élus, policiers et citoyens en vue d'une réforme de la police

Face au malaise actuel, Emmanuel Macron annonce, dans un courrier, un "Beauvau de la sécurité" qui réunira, en janvier, élus, policiers et citoyens en vue d'une réforme de la police remarque Le Figaro.

Le chef de l'État répond dans cette lettre au secrétaire général du syndicat Unité-SGP-FO Yves Lefebvre, qui lui avait écrit pour évoquer la "colère" qu'ont suscité chez les policiers les propos présidentiel sur les contrôles au faciès.

"Je souhaite avancer rapidement et concrètement pour améliorer les conditions d'exercice du beau est indispensable métier qui consiste à garder la paix", écrit Emmanuel Macron. "La France tient par ses policiers et ses gendarmes", "nous leur devons soutien et protection. J'y veillerai",