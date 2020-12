Palmarès des 20 métropoles françaises les plus attractives : Paris dégringole, Rennes en tête

Dans le palmarès des 20 métropoles françaises établi par une enquête réalisée par les plateformes Parisjob et Régionsjob, la métropole la plus attractive est Rennes qui vient en première place au classement général.

La ville d'Ille-et-Vilaine devance Nantes, en Loire-Atlantique ; Strasbourg, dans le Bas-Rhin ; Lyon, dans le Rhône ; et Brest (Finistère).

Les Echos précisent que : " Si la qualité de vie est le plus appréciée à Rennes et à l'Ouest plus généralement, cela est en partie dû à un effet Covid, cette partie de la France ayant été moins touchée par la crise sanitaire, estime l'un des auteurs de l'enquête. Mais surtout, la région tire profit de son faible taux de chômage, notamment à Rennes et à Nantes",

Classée 18e au classement général, et en dernière position du classement pour la qualité de vie, Paris est en chute libre. Ses habitants estiment notamment que le coût de la vie y est trop élevé et que les infrastructures ne sont pas à la hauteur.