Covid-19 : Emmanuel Macron annonce qu'il envisage une campagne de vaccination grand public « entre avril et juin »

Le chef de l'Etat prévoit pour le début de l'année 2021 « une première campagne de vaccination très ciblée, avec des vaccins de première génération » contre le coronavirus. Elle sera suivie « d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public, allant vers la vaccination du plus grand nombre », selon les précisions d’Emmanuel Macron durant une rencontre avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo, ce mardi 1er décembre.

La campagne de vaccination grand public pour lutter contre la pandémie de coronavirus devrait donc être programmée en France "entre avril et juin" 2021, après la première phase réservée aux publics les plus fragiles.

Dans sa dernière allocution du 24 novembre, Emmanuel Macron avait déjà précisé que la campagne de vaccination, qui ne sera « pas obligatoire », débuterait « vraisemblablement, dès fin décembre-début janvier ».

Selon les informations de BFMTV, le Premier ministre Jean Castex aurait également indiqué que les personnes dans les Ehpad devraient être prioritaires dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 dans les mois à venir.

