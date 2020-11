Covid-19 : une majorité des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner

Si le monde entier est engagé dans une course pour trouver un vaccin contre la Covid-19, et que plusieurs laboratoires espèrent pouvoir en commercialiser à partir de la fin 2020 ou début 2021, encore faudra-t-il réussir à convaincre la population des bienfaits de la vaccination. Et en France, cela s'annonce mal, à en croire un sondage Ifop publié par le Journal du dimanche : selon cette enquête, 59% des Français n'ont pas l'intention de se "faire vacciner lorsque cela deviendra possible". Les plus réticents sont les catégories populaires (seulement 28% y sont disposés), les sympathisants du Rassemblement national et de La France insoumise (respectivement 27% et 26%) et les moins de 35 ans (29%). Les plus de 65 ans sont, eux, une majorité (59%) à envisager de se faire vacciner.

Par ailleurs, 59% des Français préfèreraient un produit made in France plutôt qu'étranger.

Le JDD indique par ailleurs que selon son enquête, la confiance dans la capacité du gouvernement à "faire face efficacement au coronavirus" remonte : elle est passée de 39% à 42% en quinze jours et revient à son niveau du 29 mai.